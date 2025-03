Bīstamās infekcijas uzliesmojums Latvijā! Vai atklāta saistība ar kādu konkrētu pārtikas produktu? Elza Breidaka

Ziņa papildināta ar SPKC jaunāko informāciju par salimušo skaitu un bērnudārzu pārbaudi pulksten 18:02.

24.martā Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) informēja, ka pēdējo dienu laikā Latvijā reģistrēti 10 Šiga toksīnu vai verotoksīnu veidojošās Escerichia coli (zarnu nūjiņas) infekcijas gadījumi. Saslimuši astoņi bērni vecumā no trim līdz sešiem gadiem, kā arī divi seniori. Visi pacienti, izņemot vienu senioru, ārstējas slimnīcās. Šobrīd tiek veikta epidemioloģiskā izmeklēšana, taču nedz SPKC, nedz Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) nav sniedzis informāciju par kādu konkrētu produktu iespējamo saistību ar šiem saslimšanas gadījumiem.

“PVD, pamatojoties uz Slimību profilakses un kontroles centra sniegto informāciju, veic pārbaudes vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs Rīgā un vienā pirmsskolas izglītības iestādē Ziemeļpierīgā, kurās reģistrēti bērnu saslimšanas gadījumi ar E-Coli.

Sākotnēji sniegtā informācija liecina, ka saslimuši pa vienam bērnam katrā izglītības iestādē, izņemot vienu, kur saslimuši divi bērni, tādēļ pagaidām katrs no šiem gadījumiem tiek izmeklēts atsevišķi. PVD savu pārbaužu ietvaros pārbauda izglītības iestāžu ēdināšanas blokus, skaidro pārtikas produktu piegādātājus un ņem paraugus laboratoriskajiem izmeklējumiem,” informē PVD pārstāvji.

Arī Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS) savā paziņojumā norāda, ka “uz šo brīdi nav pierādīta konkrēta saikne ar zemenēm, augļiem, ogām vai citiem produktiem.”

Kā skaidro SPKC, visiem cilvēkiem un dzīvniekiem zarnās ir baktērijas, ko sauc par Escherichia coli (E. coli) jeb zarnu nūjiņu. Tās ir daļa no mūsu normālās baktēriju floras un parasti nekaitīgas. Tomēr ir īpaši E. coli celmi, kas spēj veidot toksīnus jeb indīgas vielas un izraisīt nopietnu slimību. Tie var izraisīt smagu, asiņainu caureju, kas dažos gadījumos rada akūtu nieru mazspēju, kam nepieciešama intensīva aprūpe.

SPKC atgādina, ka ir ļoti svarīgi pārtiku apstrādāt termiski atbilstoši, zem tekoša ūdens skalot augļus un dārzeņus, un īpaši tos produktus, kas netiks termiski apstrādāti pirms patēriņa.

Kā pareizi mazgāt augļus un dārzeņus?

PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Svetlana Aļminoviča – Miļjanoviča informē, ka “svaigi augļi un dārzeņi pirms lietošanas uzturā ir jānomazgā tīrā, tekošā ūdenī. Nav nepieciešams pievienot nekādus mazgāšanas līdzekļus vai citas vielas.”

Eksperte uzsver: “Ir jāmazgā visi augļi un dārzeņi – gan tie, kas tiek ēsti ar visu mizu, gan tie, kurus pirms ēšanas nomizo, jo mikroorganismi mizošanas procesā var nokļūt uz nomizotā augļa vai dārzeņa.”

SPKC atgādina, ka:

gaļa, tostarp maltā gaļa, pietiekami termiski jāapstrādā;

visi augļi pirms mizošanas jānoskalo zem tekoša dzeramā ūdens;

visi dārzeņi kārtīgi jānomazgā zem tekoša dzeramā ūdens, īpaši tie, kas netiks termiski apstrādāti pirms patēriņa;

mizojiet visus sakņu dārzeņus un noskalojiet tos zem tekoša dzeramā ūdens;

dārzeņu un gaļas pamatīga termiska apstrāde iznīcina slimību izraisošās baktērijas un vīrusus;

izvairieties no krusteniskās kontaminācijas, t. i., baktēriju izplatīšanas no jēla pārtikas produkta uz ēšanai gatavu vai termiski apstrādātu pārtikas produktu, piemēram, izmantojot atsevišķus dēlīšus jēlas gaļas un termiski apstrādātas gaļas vai svaigu dārzeņu griešanai, un mazgājiet griešanas dēlīti ar ziepēm starp jēlas un ēšanai gatavas pārtikas apstrādi.

jebkurai personai, kurai ir caureja vai vemšana, jāatturas no pārtikas apstrādes.

Saslimuši vēl divi bērni

Kā liecina jaunākā informācija, tad šobrīd slimnīcās ievietoti vēl divi bērni, kuriem atklāta enterohemorāģiskā E.coli infekcija, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centā (SPKC). Otrdien, 25.martā, SPKC par to saņēmis informāciju no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, vēstī LETA.

Šobrīd reģistrēti 12 saslimšanas gadījumi – desmit bērniem un diviem pieaugušajiem Rīgā, Ādažu, Siguldas, Dienvidkurzemes un Salaspils novados.

Kā aģentūrai LETA apstiprināja slimnīcā, viens bērns šobrīd ārstējas intensīvās terapijas nodaļā, bet deviņi citās stacionāra nodaļās. Visu pacientu veselības stāvoklis ir stabils, norādīja slimnīcā.

Pārbauda pirmsskolas izglītības iestādes

SPKC epidemiologi strādā ar pirmsskolas izglītības iestādēm, kurās reģistrēti slimnieki, skaidrojot visu bērnu prombūtnes iemeslus, kā arī organizējot to bērnu un kontaktpersonu laboratorisko izmeklēšanu, kuriem ir akūtas zarnu infekcijas simptomi.

Sākta saziņa arī ar ģimenes ārstiem, kuru novērošanā ir bērni ar akūtas zarnu infekcijas simptomiem. SPKC aicina pastiprināti monitorēt veselības stāvokli dinamikā, jo pacientu stāvoklis var pasliktināties vēlāk.

Tāpat turpinās darbs ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) saistībā ar pirmsskolas izglītības iestāžu ēdienu gatavošanas vietu pārbaudēm, darbinieku veselības stāvokļa apzināšanu un darbinieku prombūtnes iemeslu skaidrošanu.

Vienlaikus sāktās padziļinātās bērnu vecāku aptaujas, izmantojot paplašināto anketu, lai izslēgtu citus kopīgus riska faktorus.

PVD aģentūru LETA informēja, ka rezultāti par pārbaudēm izglītības iestādēs saistībā ar Šiga toksīnu vai verotoksīnu veidojošās zarnu nūjiņas infekcijas gadījumiem būs ne ātrāk kā pēc nedēļas, jo var būt nepieciešami papildu testi.

Pamatojoties uz SPKC sniegto informāciju, PVD ir veicis pārbaudes vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs Rīgā un vienā pirmsskolas izglītības iestādē Salaspilī, kurās reģistrēti bērnu saslimšanas gadījumi ar zarnu nūjiņu infekciju.

Dienestā piebilda, ka sākotnēji sniegtā informācija liecina, ka katrā izglītības iestādē saslimis pa vienam bērnam, izņemot vienu iestādi, kurā saslimuši divi bērni, tādēļ pagaidām katrs no šiem gadījumiem tiek izmeklēts atsevišķi. Tāpat pārtikas produktu, tostarp svaigu augļu un dārzeņu klāsts, ko saslimušie lietojuši uzturā, ir atšķirīgs, tāpēc šobrīd nav iespējams secināt, kas izraisījis cilvēku saslimšanu.

PVD atgādina, ka epidemioloģisko izmeklēšanu, lai noskaidrotu saslimšanu cēloņus, veic SPKC, kā arī aicina uzticēties tā sniegtajai informācijai un kritiski vērtēt dažādus pieņēmumus, kas tiek izplatīti, piemēram, vecāku čatos.

SPKC norāda, ka nav sniedzis informāciju par kādu konkrētu produktu iespējamo saistību ar šiem saslimšanas gadījumiem un noliedz bērnu vecāku čatos izskanējušās baumas par E. coli infekcijas saistību ar importa zemenēm.

PVD patlaban veicis izmeklēšanas Rīgas 170.pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas blokā, kur ēdināšanu nodrošina SIA “Žaks-2”, Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestādes ēdiena sadales vietā, kurai ēdienu piegādā pilnsabiedrība “Gardbrīdis” no Rīgas pirmskolas izglītības iestādes “Laismiņa”, kā arī “Laismiņas” ēdināšanas blokā, kur ēdināšanu arī nodrošina “Gardbrīdis”.

Tāpat pārbaudes veiktas Rīgas 132.pirmsskolas izglītības iestādes dienas sadales vietā, kurai ēdienu piegādā “Gardbrīdis” no Rīgas pirmskolas izglītības iestādes “Dardedze”, “Dardedzes” ēdināšanas blokā, kurā ēdināšanu nodrošina “Gardbrīdis”, kā arī Rīgas bērnu un jauniešu centra “Auseklis” ēdināšanas blokā, kurā ēdināšanu nodrošina “Žaks-2”.

Izmeklēšanas veiktas arī Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” ēdināšanas blokā, Rīgas 241.pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas blokā un Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Zilbīte” ēdināšanas blokā, kuros visos ēdināšanu nodrošina “Garbrīdis”, kā arī Salaspils 1.pirmsskolas bērnudārza “Saulīte” ēdināšanas blokā.

PVD veica pārbaudes izglītības iestāžu ēdināšanas blokos, skaidroja pārtikas produktu piegādātājus un ņēma paraugus laboratoriskajiem izmeklējumiem. Kopā iestādēs paņemti 23 dažādu pārtikas produktu paraugi uz Verotoksigēnā E.coli klātbūtni un 55 virsmu nomazgājumi tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu efektivitātes novērtēšanai no virsmām, aprīkojuma un inventāra, kas ir saskarē ar pārtiku, un darbinieku rokām.

Jau vēstīts, ka sākotnējā epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā iegūtā informācija neliecina, ka infekcijas izplatīšanās būtu saistīta ar kādu konkrētu iestādi. Iespējamais infekcijas avots vēl nav identificēts.

SPKC skaidro, ka visiem cilvēkiem un dzīvniekiem zarnās ir baktērijas, ko sauc par Escherichia coli (E. coli) jeb zarnu nūjiņu. Tās ir daļa no mūsu normālās baktēriju floras un parasti nekaitīgas. Tomēr ir īpaši E. coli celmi, kas spēj veidot toksīnus jeb indīgas vielas un izraisīt nopietnu slimību.

Šos celmus dēvē par STEC/VTEC (Šigas toksīnu vai verotoksīnu veidojošā E. coli). Tie var izraisīt smagu, asiņainu caureju, kas dažos gadījumos rada akūtu nieru mazspēju, kam nepieciešama intensīva aprūpe.

Šo celmu galvenais rezervuārs ir zālēdāji dzīvnieki, īpaši liellopi. Izraisītājs izdalās no dzīvnieka vai no cilvēka organisma ar fekālijām. Cilvēks var inficēties, lietojot uzturā inficētu pārtiku, nepietiekami termiski apstrādātu liellopu gaļu, nevārītu pienu, nemazgātus vai neapstrādātus augļus vai dārzeņus. Iespējama arī infekcijas pārnešana tieši no cilvēka uz cilvēku.

SPKC atgādina pārtiku apstrādāt termiski atbilstoši, zem tekoša ūdens skalot augļus un dārzeņus, un īpaši tos produktus, kas netiks termiski apstrādāti pirms patēriņa. Ja parādās infekcijas simptomi – krampjveida sāpes vēderā vai asiņaina caureja – nekavējoties jāsazinās ar ārstu.

Latvijā šī infekcija pērn tika reģistrēta 42 gadījumos, bet šogad līdz šim reģistrēti kopā 18 gadījumi. Vidēji mēnesī tiek reģistrēti četri līdz pieci šīs infekcijas gadījumi, norāda SPKC.