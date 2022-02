Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Blinkens: Krievijas prezidents Putins mēģina gāzt Ukrainas valdību







ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens ceturtdien pauda pārliecību, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins mēģina gāzt Ukrainas valdību.

Blinkens paziņoja, ka Krievijas armija plāno apdraudēt Kijevu – “uzbrukt galvaspilsētai, censties ieņemt citas lielās pilsētas”.

“Mēs redzam [Krievijas] spēkus ienākam [Ukrainā] no ziemeļiem, no austrumiem, no dienvidiem, un tas viss ir daļa no plāna, kuru mēs pēdējās nedēļās esam izklāstījuši pasaulei,” sacīja ASV valsts sekretārs.

Blinkens tomēr pauda uzskatu, ka Ukraina “gūs virsroku” cīņā pret Krieviju.

“Vai nu tas notiks tuvākajā termiņā, vidējā termiņā vai ilgtermiņā, es esmu pārliecināts, ka demokrātija un Ukrainas neatkarība gūs virsroku,” sacīja Blinkens.