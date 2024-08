Palestīniešu teroristiskas grupējums “Hamās” trešdien paziņoja, ka tā politiskais līderis Ismails Hanija otrdien nogalināts Izraēlas triecienā Teherānā, kur viņš bija ieradies uz Irānas jaunā prezidenta Masuda Pezeškiāna inaugurāciju.

“Brālis, līderis, kustības vadītājs, modžaheds Ismails Hanija zaudēja dzīvību cionistu triecienā viņa štābam Teherānā pēc tam, kad viņš piedalījās jaunā prezidenta inaugurācijā,” teikts “Hamās” paziņojumā.

Hanijas nogalināšanu apstiprināja arī Irānas Revolucionārā gvarde, norādot, ka dots trieciens Hanijas rezidencei Teherānā un nogalināts arī Hanijas miesassargs.

Hanija bija ieradies Teherānā, kur otrdien piedalījās Irānas jaunā prezidenta zvēresta došanas ceremonijā.

Izraēla vēl nav oficiāli komentējusi šo “Hamās” paziņojumu.

Palestīniešu pašpārvaldes prezidents Mahmuds Abass, kurš pārstāv konkurējošo grupējumu “Fatah”, nosodīja Hanijas nogalināšanu, nosaucot to par gļēvu rīcību un nopietnu eskalāciju,”

62 gadus vecais Hanija bija Gazas joslā valdošā grupējuma “Hamās” politiskais līderis kopš 2017.gada. Kopš 2019.gada viņš pastāvīgi dzīvoja Katarā.

Pēc 7.oktobra “Hamās” uzbrukuma Izraēlas amatpersonas ne reizi vien ir paziņojušas, ka Izraēla iznīcinās “Hamās” vadību.

Tiek uzskatīts, ka Izraēla nogalinājusi vairākus citus “Hamās” vadītājus, viņu vidū arī politiskā līdera vietnieku Salehu al Aruru un militārā spārna līdera vietnieku Marvanu Isu. Aprīlī Izraēlas gaisa triecienā Gazas joslā tika nogalināti trīs Hanijas dēli un četri mazbērni.

