Apvienotās Karalistes piekrastes skaistums un burvīgās ainavas ir sen zināma lieta, bet tur slēpjas kaut kas netīrs, tā raksta tabloīds Metro.

Tiek ziņots, ka 2023. gadā vienā Devonas piejūras kūrortā saslimuši gandrīz 30 briti. Gastroenterīts (kuņģa un zarnu iekaisums) bija visizplatītākais, par kuru pērn ziņoja cilvēki, kuri atpūtās Eksmutas ūdeņos, par to liecina “Surfers Against Wage” dati.

Citi pēc ļaušanās šīs piekrastes ūdens priekiem ieguva diezgan nepatīkamus simptomus, piemēram, ausu, deguna un rīkles infekcijas.

Šobrīd šajā piejūras vietā notiek plašas juridiskās cīņas centrā starp peldētājiem un kādu vietējo ūdens uzņēmumu.

Kā ziņo inews, peldētāja Džo Betmena ir iesniegusi prasību tiesā, apgalvojot, ka kanalizācijas ūdeņu izlaišana jūrā Eksmutas pilsētā ir ietekmējusi ne tikai viņas fizisko labklājību, bet arī garīgo veselību.

Viņa tāda nav viena, jo saskaņā ar Surfers Against Sewage datiem kopš 2020. gada ir saņemti 65 ziņojumi par cilvēkiem, kas saslimuši pēc Exmouth Beach apmeklējuma. 23 no tiem dabūja gastroenterītu, savukārt citi ziņoja par infekcijām un vīrusu slimībām.

'I feel like they need to be held accountable – I've had enough!'

Retired NHS physiotherapist Jo Bateman explains to @DavidParsley50 why she is suing South West Water for sea sewage discharges at her local beach in Exmouth pic.twitter.com/gQYhOYAjkR

— i newspaper (@theipaper) January 30, 2024