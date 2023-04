Foto. Blata publicitātes foto

Brīdinām! Šogad ērces modušās neparasti agri. "Visaktīvākās" ērces ir Kurzemes pusē







Saskaņā ar oficiālo Slimības un profilakses kontroles centra (SPKC) statistiku jau šī gada janvārī un februārī reģistrēti 23 Laimas slimības un divi ērču encefalīta gadījumi, kas, visticamāk, norāda, ka šis gads izcelsies ar lielu saslimstības intensitāti.

Saskaņā ar SPKC statistiku vēsturiski “visaktīvākās” ērces bijušas Kurzemes reģionā, kam seko Rīga un Pierīgas reģions, daudz gadījumu novēroti arī Vidzemē. Apdrošinātājs atgādina – pasargāt sevi no ērču encefalīta un smagajām sekām, ko izraisa šī slimība, var tikai vakcinējoties.

Apdrošinātājs Balts, piemēram, katru gadu saņem vairāk nekā 100 pieteikumu saistībā ar ērču koduma izraisītiem Laimas slimības un encefalīta gadījumiem, par kuriem kopējais atlīdzību apjoms ir virs 50 000 EUR. 2023. gada pirmajos trīs mēnešos jau reģistrēti 15 atlīdzību pieteikumi par saslimšanu ar Laimas slimību. Tas ir vairāk, nekā ierasts gada aukstajos mēnešos.

Ērču encefalīts ir bīstama slimība, kas var atstāt ļoti smagas sekas, un katrs cilvēks var sevi pasargāt vakcinējoties, tomēr statistika rāda, ka vakcinācijas iespējas joprojām netiek pilnvērtīgi izmantotas. Diemžēl no Laimas slimības jeb laimboreliozes vakcīna nepasargā.

Saskaņā ar SPKC datiem jau tradicionāli lielākais ērču encefalīta gadījumu skaits ir Kurzemē, kur tiek reģistrēta gandrīz trešā daļa visu gadījumu; tam seko Rīga un Pierīgas reģions. SPKC ik gadu publicē tā saukto endēmisko teritoriju sarakstu, kur ir vislielākais vidējais ērču encefalīta gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju, un pēdējo piecu gadu laikā Kurzeme nemainīgi ir saglabājusi pirmo vietu šajā statistikā.

Bērniem no 1 līdz 18 gadu vecumam, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas endēmiskajās teritorijās, valsts nodrošina bezmaksas vakcināciju pret ērču encefalītu. 2023. gadā tas ir Kuldīgas novads, Ventspils novads, Dienvidkurzemes novads, Talsu novads un Tukuma novads.

Savukārt ar Laimas slimību Latvijā ik gadus saslimst 200–600 iedzīvotāju, un vidēji 20–40% ērču pārnēsā slimības izraisītājus.

Laimas slimības gadījumu joprojām ir ievērojami vairāk nekā encefalīta gadījumu, kaut arī kopš 2020. gada redzams samazinājums. Kaut arī atsevišķos reģionos, piemēram, Latgalē tiek fiksēti vien daži gadījumi, vidējās izmaksas katram saslimušajam ir lielas. Tāpēc ir ļoti svarīgi maksimāli izvairīties no ērces piesūkšanās. Ja būs karsta vasara, jāņem vērā, ka aktuāls risks būs arī čūsku kodumi.

Lai izvairītos no ērces piesūkšanās, aicinām ievērot piesardzības pasākumus, dodoties brīvā dabā:

– nodrošinies, lai kukaiņi nevarētu pakļūt zem apģērba – ieteicamas ir bikses, kuru galiem pārvilktas pāri zeķes, aprocēm un apkaklei jābūt cieši pieguļošām, krekls jāliek biksēs;

– valkā gaiša un slīdīga auduma drēbes – uz tām ērces ir labi saskatāmas, tādējādi samazinās iespēja, ka tās pieķersies drēbēm un tālāk nokļūs uz ķermeņa;

– pastaigas laikā ik pa brīdim aplūko apģērbu, lai laikus notrauktu pamanīto ērci. Tāpat arī pēc pastaigas mājās ieteicams pārbaudīt, vai uz ķermeņa nav ērču;

– svarīgi pārbaudīt arī mājdzīvniekus, vai to kažokā nav ieķērusies vai jau piesūkusies ērce;

– izmanto arī kukaiņu atbaidīšanas līdzekļus;

– ja ērce tomēr piesūkusies, tā uzmanīgi jānoņem;

– vakcīna pret ērču encefalītu var pasargāt no smagas saslimšanas ar ilgstošām sekām.