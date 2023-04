Foto: Zane Bitere/LETA

Sākoties ērču aktivitātes sezonai, pieaug risks, ka varētu piesūkties inficēta ērce. Kur to pārbaudīt? Ieteikt







Regīna Olševska, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Sākoties ērču aktivitātes sezonai, pieaug risks, ka varētu piesūkties inficēta ērce.

Lai pārbaudītu, vai ērce nav vīrusu encefalīta vai laimboreliozes pārnēsātāja, to iespējams nodot pārbaudei gan kādā no 22 “E. Gulbja laboratorijas” izveidotajiem bezkontakta paraugu savākšanas punktiem, gan nodot personīgi kādā no Latvijas laboratorijām.

Piemēram, “GenEra” laboratorijā veic ērču pārbaudi uz četriem, bet Centrālajā laboratorijā – uz sešiem slimību izraisītājiem, tajā skaitā ērlihiozi, anaplazmozi, babeziozi un riketsiozi, turklāt tiek izmeklētas ērces, kas piesūkušās ne tikai cilvēkiem, bet arī sunim vai kaķim. Der atcerēties, ka ērce ir jāizvelk pašam, laboratorijas darbinieki to nedara.

Pirms nogādāšanas laboratorijā (tas jāizdara 72 stundu laikā) vēlams ērci uzglabāt ledusskapī 2–8 °C temperatūrā.

Viena patogēna noteikšana Centrālajā laboratorijā izmaksā – 9, bet visu sešu ērču pārnēsāto slimību izraisītāju noteikšana – 25 eiro. “GenEra” laboratorijā viena slimības izraisītāja pārbaude maksā – 15, bet viss panelis – 43 eiro, bet E. Gulbja laboratorijā attiecīgi 20 un 30 eiro.

Pērn ērču aktivitātes sezonā “E. Gulbja laboratorijās” saņemti un izmeklēti vairāk nekā 1600 ērču paraugi, no tiem trīs paraugos konstatēta ērču encefalīta vīrusa klātbūtne, bet gandrīz piektajā daļā paraugu atrasts Laimas slimības ierosinātājs.