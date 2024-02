Ilustratīvs foto. Antarktīda. Foto: SCAPIX/AFP/LETA

Briest katastrofa! Pētniekiem nopietnas bažas par ūdens cirkulācijas apstāšanos Pasaules okeānā Ieteikt







Pētnieki pauduši ļoti nopietnas bažas saistībā ar iespējamo ūdeņu cirkulācijas apstāšanos Pasaules okeānā. Esot aprēķināts, ka patlaban viss vedot virzienā uz pilnīgu okeāna ūdeņu kustības pārtraukšanu, bet tā, kā zināms, mūsu planētai nodrošina nepieciešamo siltumapmaiņu un veido ierasto klimatu. Vārdu sakot – lieta ļoti nopietna.

Zinātnieku un dažādu jomu speciālistu un ekspertu vērtējumā viss liecinot par to, ka planēta burtiski jebkurā mirklī var vienkārši pilnībā zaudēt visiem tās iemītniekiem tik ļoti svarīgo procesu Pasaules okeānā, ko mēdz dēvēt arī par “termohalīno cirkulāciju”. Tulkojumā no zinātniskās valodas šis termins varētu apzīmēt kaut ko aptuveni tamlīdzīgu – “siltsāļā”, proti, runa ir par to, ka krasi temperatūras lēcieni kopā ar ūdens sāļuma pakāpi izraisa tā globālo pārvietošanos. Pētnieki ilgstoši novēro šīs ūdens aprites sākumu Atlantijas okeānā, tāpēc daļa šā globālā procesa iemantojusi arī Atlantiskās meridionālās cirkulācijas apzīmējumu.