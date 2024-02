Didzis Šmits: “Klimata politika ir absolūti utopiska, pārāk birokratizēta un realitātei neatbilstoša” Ieteikt







“Drīzāk klimata politika ir absolūti utopiska, pārbirokratizēta un realitātei neatbilstoša – kaut kāds ārprāts,” tā TV24 raidījumā “Naudas cena” sacīja Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sekretārs (AS) un bijušais zemkopības ministrs Didzis Šmits, diskutējot par pašlaik Eiropā un Latvijā notiekošajiem zemnieku plaša mēroga protestiem, tostarp birokrātiju un Eiropas klimata politiku.

To visu Eiropā “dzen cauri lielās kooporācijas”, skaidroja Šmits. “Tā ir jaunā reliģija. Ar kaut ko jānodarbojas – ja nopietnas lietas nav, tad sāk izdomāt kaut kādas nodarbes,” viņš piebilda. Turklāt esot jāsaprot konteksts, kāpēc zemnieku protesti notiek Vācijā un Francijā, un ar kādu mērķi. “Ar mēķi, lai tāds Timmermans vairs nekad nekļūst par komisāru šī gada rudenī,” norādīja Šmits, runājot par Fansu Timmermani, kurš bija Eiropas Zaļā kursa un Eiropas klimata politikas komisārs Urzulas fon der Leienas komisijā no 2019.gada līdz viņa atkāpšanās brīdim 2023.gadā. Timmermans ir Nīderlandes Darba partijas (PvdA) biedrs. Kā zināms, šogad 8.jūnijā ir plānotas Eiropas Parlamenta vēlēšanas.

“Ir Eiropas Parlamenta vēlēšanas (EP) un beigās EP apstiprinās jauno komisiju. Un tas ir spiediens uz to, lai sabiedrība pamana, tajā skaitā tā, kas iet uz EP vēlēšanām lielajās Eiropas valstīs, lai aiziet politika, kas izbeidz šo ārprātu, kas ir uzstādīts Eiropā! Tālāk zem šī, – vienalga, kāda ir politika, tas ir protests pret totālu birokratizāciju,” komentēja Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sekretārs Šmits. Viņš arī TV24 raidījumā minēja konkrētu piemēru, kā izpaužas šī birokrātija Eiropā, kas iespaido arī Latvijas iedzīvotājus un zemniekus, kas arī solidarizējās ar Eiropas lauksaimniekiem un 5.februārī 16 Latvijas pilsētās rīkoja protestu.

“Lai cik un kādi nebūtu mūsu ierēdņi uz vietas – pat vislabākie un nacionālās interesēs strādājoši, tas vienalga nemainītu to, ka lauksaimniecības stratēģiskais plāns katrai ES dalībvalstij šobrīd šajā periodā ir vairāk nekā 1000 lapaspuses! Tad iedomājaties, kādā veidā…Neviens zemnieks to izlasīt nevar! Ja spēj izlasīt, tad saprast, kas tur šajos vārdos ir iekļauts, un beigās, kad notiek jau realā izpilde, tas ir jāsavada datorā. Šodien tev no traktora ir jāpārsēžas pie datora,” tā sīkāk par birokrātiju attiecībā uz lauksaimniekiem Eiropā pastāstīja Šmits.

Tieši Timermaņa virzītās klimata politikas dēļ veidojās “viss šis ārprāts”, kam piebalsoja visi pārējie EP, lai būtu “pareizajā vēstures pusē”. “Pareizi bija uzskatīt, ka klimats mainās, nevis tāpēc, ka tas ir miljoniem gadu mainījies, bet tāpēc, ka cilvēks viņu maina. Un tāpēc mums tas ir jāaptur…Manuprāt, utopijas un tāda mākslīga politika, kura šodien Eiropā jau sāk norimt. Tas ir tas lielais konteksts, un, protams, katram ir nacionālais konteksts,” tā TV24 raidījumā “Naudas cena” komentēja bijušais zemkopības ministrs un pašreizējais 14.Saeimas deputāts Šmits, apspriežot plašos lauksaimnieku protestus Eiropā un Latvijā.

