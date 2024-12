Brigmanis: Nebrīnītos, ja pēc budžeta pieņemšanas varētu notikt izmaiņas valdībā Ieteikt







Sakāpinātie izteikumi, kas izskan Ministru kabineta sēdēs, īpaši starp valdības vadītāju Eviku Siliņu (JV) un satiksmes ministru Kasparu Briškenu (PRO), liecina par to, ka kaut kas šīs valdības mehānismā nav kārtībā, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” norāda 14. Saeimas deputāts, ZZS frakcijas pārstāvis Augusts Brigmanis.

“Budžets ir tā reize, kad, manuprāt, kara cirvji koalīcijā ir jānorok, bet pēc budžeta es nebrīnītos, ja arī kādas pārmaiņas šajā valdībā būtu,” saka politiķis, uzskatot, ka visas domstarpības būtu jāatrisina sarunu ceļā, “bet, acīmredzot, tās sarunas, kas samilzušas starp premjeri un satiksmes ministru, viņas prasa pieņemt kādu lēmumu – salīgt mieru un katrai pusei saprast, kāds ir tas tālākais ceļš vai arī notiek kādas konkrētas darbības.”

A. Brigmanis koalīcijas partneru sadarbību vērtē kā konstruktīvu un labu, ko būtu muļķīgi iekšēju kašķu dēļ izjaukt. Partijas “Progresīvie” (PRO) ir brīdinājuši, ja no amata tiks atstādināts satiksmes ministrs, valdību pametīs visi partijas ministri. ZZS politiķis uzskata, ka signāli jāsaprot abām pusēm – premjerei sekas, kas notiek, ja šāds PRO solis tiks sperts un no otras puses PRO – vai “lēkt akā visiem”, vienalga, kas notiek. Pēc A. Brigmaņa domām, PRO būtu jāapzinās, ka premjerei, kura veidojusi valdību, ir visas tiesības ministram darbu uzteikt, argumentējot iemeslus. Savukārt darbs opozīcijā nedos politiskās varas sviras, lai realizētu savus mērķus, tādēļ poltiķis aicina PRO par to aizdomāties. Deputāts norāda, ka muļķīgākais, kas var notikt politikā ir apvainošanās vienam uz otru. Tādiem cilvēkiem politikā neesot vietas, uzskata A. Brigmanis.

