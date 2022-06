Rūta Lasmane Foto: TEXAS TECH TRACK&FIELD/FACEBOOK

Ventspilniece Rūta Lasmane mājup atgriezīsies ar ASV studentu čempionātā izcīnītu bronzas medaļu trīssoļlēkšanā







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ventspilniece Rūta Lasmane, noslēdzot studiju gadu, mājup atgriezīsies ar ASV studentu čempionātā izcīnītu bronzas medaļu trīssoļlēkšanā.

Teksasas Tehniskās universitātes pārstāve NCAA čempionāta finālsacensībās “Hayward Field” stadionā Jūdžinā, kur jūlijā notiks pasaules čempionāts, labākajā no sešiem mēģinājumiem aizlēca 13,89 metrus, kas viņai ir šīs sezonas labākais rezultāts. Tas bija bronzas vērtē un salīdzinājumā ar pagājušo gadu izdevies pakāpties divas pozīcijas augstāk, lai gan pērn NCAA čempionātā viņa lēca divus centimetrus tālāk. Pasaules čempionāta un Eiropas čempionāta normatīvi šogad ir attiecīgi 14,32 un 14,25 metri, līdz kuriem Lasmanei vēl pietrūkst (starp eiropietēm viņai ir 14. labākais rezultāts šajā sezonā). Tiesa, šogad pasaules čempionāta normatīvs ir pakļāvies vien desmit trīssoļlēcējām, līdz ar to būs iespēja kvalificēties no pasaules ranga, kurā Latvijas sportiste ieņem 27. vietu. Jūdžinā uzvarēja Tokijas olimpisko spēļu dalībniece Džasmīna Mūra (14,32), bet otrā bija Lasmanes komandas biedrene Ruta Usoro (13,95). Olimpiskā čempiona 3×3 basketbolā Kārļa Lasmaņa māsa startēja arī tāllēkšanā, ieņemot 16. vietu (6,17). Neveiksmīga septiņcīņa sanāca Kristīnei Blaževičai, kura pērn šajās sacensībās izcīnīja bronzu. Pēc pirmās dienas viņa bija desmitā, bet otro sāka ar nullīti tāllēkšanā, beigās ierindojoties 21. pozīcijā.

Latvijas čempionātā daudzcīņā vīriem uzvaru izcīnīja ogrēnietis Karims Ali, desmit disciplīnās nopelnot 6133 punktus, bet dāmām ar jaunu personīgo rekordu labākā izrādījās juniore Gerda Dreimane no Bauskas, septiņcīņā savācot 5462 punktus. Vien par 17 punktiem atpalika četrkārtējā Latvijas čempione Kristīne Siksaliete. Jāizceļ arī Kārļa Karlsberga iespētais zēnu (U-16) sacensībās, jo viņš ar 6061 punktu laboja Latvijas rekordu savā vecuma grupā.

Skrējiensoļojumā Rīga–Valmiera 107 km distanci visātrāk pievārēja un otro gadu pēc kārtas uzvarēja Toms Komass, no Brīvības pieminekļa Rīgā līdz Svētā Sīmaņa baznīcas dur­vju kliņķim Valmierā tiekot astoņās stundās, 25 minūtēs un 28 sekundēs. Nepilnas septiņas minūtes viņam zaudēja Artis Šauriņš. Dāmām uzvarēja Viktorija Nikolajenko-Brjanceva no Ukrainas, distancē pavadot desmit stundas un 18 sekundes. Viņai nepilnas četras minūtes zaudēja pagājušā gada uzvarētāja Vita Devjatņikova. Finišēja 103 no 131 startējušā.

Šķēpmetējs Rolands Štrobinders izcīnīja trešo vietu sacensībās Slovākijā (78,91), bet pagalam neveiksmīgi Ženēvā startēja Patriks Gailums, kuram netika ieskaitīts neviens no sešiem metieniem.