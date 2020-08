Oļegs Burovs. Foto: Evija Trifanova/LETA

Atbilstoši kompetencei Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pievērsis uzmanību publiski izskanējušajai informācijai par Rīgas domes priekšsēdētāja Oļega Burova (GKR) vairākus tūkstošus vērtu rokas pulksteni, un iespējami prettiesisku stāvvietas caurlaides izmantošanu.

KNAB sācis pārbaudi, “reaģējot uz publiski izskanējušo informāciju, un savas kompetences ietvaros veic apstākļu noskaidrošanu”, aģentūrai LETA apliecināja birojā, gan norādot, ka amatpersonu deklarāciju aizpildīšanas un iesniegšanas jautājums ir Valsts ieņēmumu dienesta kompetencē.

KNAB apstiprināja, ka ir saņēmis kādas privātpersonas iesniegumu, kurā vērsta iestādes uzmanība uz minētajiem iespējamajiem likumpārkāpumiem.

Jau ziņots, ka pirmais par Burova pulksteni un caurlaides izmantošanu publisku uzmanību vērsa Burova konkurents Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās, partijas “Saskaņa” Rīgas domes deputāta amata kandidāts Guntars Grīnvalds.

Politiķis augusta sākumā žurnālistiem norādīja, ka Burovs, kurš vairs nav Rīgas mērs un Rīgas domes amatpersona, kā arī, pēc oficiālas informācijas, nav arī uzņēmuma “Rīgas nami” amatpersona, izmanto “Rīgas namu” caurlaidi, lai novietotu savu automašīnu “BMW X5” autostāvvietā pie Rīgas Kongresu nama. Jebkuram citam iedzīvotājam tas izmaksātu aptuveni divus eiro stundā.

Tāpat Grīnvalds paziņoja, ka lūgs tiesībsargājošās iestādes pārbaudīt, kādēļ Burovs nav deklarējis zelta rokaspulksteni, kas viņam redzēts uz rokas. Pēc Grīnvalda aplēsēm, šādi pulksteņi maksājot no 8500 līdz 25 000 eiro. Taču nevienā Burova iesniegtajā deklarācijā šāds pirkums vai dāvinājums nav norādīts.

Iepriekš aģentūrai LETA Burovs skaidroja, ka caurlaide viņam bijusi, kopš viņš pildīja Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumus. Rīgas domē pastāvējuši iekšējās kārtības noteikumi, ka visiem bijušajiem Rīgas domes priekšsēdētājiem ir iespēja lietot stāvvietu pie Rātsnama.

Beidzot pildīt domes priekšsēdētāja amata pienākumus, Burovs šo iespēju – lietot Rātsnama stāvvietu – neesot izmantojis, taču pāris reizes izmantoja veco “Rīgas namu” caurlaidi. Burovs atzīst, ka tas neesot labi un turpmāk to vairs neizmantošot.

Līdzīgu skaidrojumu aģentūrai LETA izteica ari uzņēmuma “Rīgas nami” pārstāve Laura Jansone. “Rīgas nami” izsniedz caurlaides transportlīdzekļu īslaicīgai iebraukšanai teritorijā pie Rīgas Kongresu nama nekustamā īpašuma teritorijas apsaimniekotājiem, esošo telpu ilgtermiņa nomniekiem, pakalpojumu sniedzējiem, kā arī “Rīgas namu” pārstāvjiem.

Šīs caurlaides tiek izsniegtas bez maksas, lai pakalpojuma sniedzēji varētu nodrošināt pakalpojumu pieejamību. Izsniegtās caurlaides “Rīgas namiem” zaudējumus nerada.

“Rīgas nami” transportlīdzekļu īslaicīgās iebraukšanas caurlaides konkrētajā teritorijā pārskata vienu reizi gadā. Pēc to izvērtēšanas jaunas tiek izsniegtas nākamajam kalendārajam gadam vai līdz attiecīgā gada noteiktajam termiņam. Tuvākajā laikā nekustamā īpašuma pārvaldnieks sazināsies ar Burovu, lai vienotos par caurlaides nodošanu “Rīgas namiem”.

Savukārt, skaidrojot situāciju ar pulksteni, Burovs norādīja, ka tas viņam esot uzdāvināts vairāk nekā pirms desmit gadiem un visu šo laiku bijis redzams viņam uz rokas.

“Zīmīgi, ka tas ir ieinteresējis Grīnvalda kungu tieši tagad, mēnesi pirms vēlēšanām. Gan jau, ka tas nav saistīts ar to, ka es, būdams Rīgas domes priekšsēdētājs, atcēlu Grīnvalda kungu no valdes locekļa amata AS “Rīgas Centrāltirgus”, un vēlāk viņa vietā RTAB valdē iecēlu Evu Juhņeviču,” saka Burovs.

Viņš uzsvēra, ka ir gatavs skaidrot un atbildēt par visu, kas uz viņu attiecas. Viņaprāt, šādi gadījumi “acīmredzot ir daļa no priekšvēlēšanu cīņas”.