Atentāta mēģinājums pret Donaldu Trampu. Ekrānšāviņš no X. `

VIDEO. FOTO. Burtiski par mata tiesu – gandrīz izdodas atentāts pret Trampu. Ķīnā jau drukā krekliņus Ieteikt







Republikāņu Baltā nama kandidāts Donalds Tramps sestdien tika ievainots ausī apšaudē vēlēšanu kampaņas mītiņā, un notikušais tiek izmeklēts kā atentāta mēģinājums. Pēc apšaudes Pensilvānijas štata Batleras pilsētā 78 gadus vecais eksprezidents tika aizvests no skatuves uz automašīnu, un uz viņa sejas bija asinis. Viņš vēlāk ierakstā savā sociālajā tīklā “Truth Social” pavēstīja, ka lode izgājusi cauri viņa labās auss augšējai daļai.

Reklāma Reklāma

Age isn’t the issue in this election, it’s stamina. Trump showed he had plenty of it. Unfazed. pic.twitter.com/hcCX9glF5e — Russell Brand (@rustyrockets) July 13, 2024

This is China speed! pic.twitter.com/Z31TdbfhhK — Carl Zha (@CarlZha) July 14, 2024

Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) svētdien pavēstīja, ka šāvējs, kurš priekšvēlēšanu mītiņa laikā ievainoja republikāņu Baltā nama kandidātu Donaldu Trampu, bijis 20 gadus vecais Tomass Metjū Krukss no Pensilvānijas štata. “FIB ir identificējis 20 gadus veco Tomasu Metjū Kruksu no Betelparkas Pensilvānijas štatā kā personu, kas bija iesaistīta bijušā prezidenta Donalda Trampa slepkavības mēģinājumā 13.jūlijā Pensilvānijas štata Batlerā,” teikts FIB paziņojumā, kuru citē telekanāli NBC un CBS. Betelpārka atrodas apmēram 70 kilometrus no Batleras.

Jau ziņots, ka Tramps sestdien tika ievainots labajā ausī apšaudē vēlēšanu kampaņas mītiņā Pensilvānijas štata Batlerā, un notikušais tiek izmeklēts kā atentāta mēģinājums. Uzbrucēju, kurš atklāja uguni uz Trampu no līdzās esošās ēkas jumta, nošāva Slepenā dienesta aģenti. Pagaidām nav ziņu par uzbrukuma motīviem.

Trampa kampaņa pavēstījusi, ka viņš jūtas labi un atbilstoši plānotajam piedalīsies republikāņu nacionālajā konventā, kas pirmdien sāksies Viskonsinas štata Milvokos. Konventā paredzēts oficiāli izvirzīt Trampu par Republikāņu partijas kandidātu novembrī gaidāmajās prezidenta vēlēšanās.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024

Prezidents Džo Baidens, kuram vēlēšanās jāsacenšas ar Trampu, nosodījis notikušo un uzsvēris, ka Amerikā “nav vietas šāda veida vardarbībai”.

Uzbrukumu nosodījuši daudzu pasaules valstu vadītāji.

How did the shooter even get on the roof? I’ve been at several events for Trump and there is no way you can get anything going that close to him. I measured it on OnX 150.1 yards. This is complete negligence and incompetence or it was intentional. pic.twitter.com/dOHt3vsDx6 — Tim Kennedy (@TimKennedyMMA) July 14, 2024

Footage of the sniper taking shots at the shooter who shot Donald Trump. 👀 pic.twitter.com/16rYQCtLBE — Clown World ™ 🤡 (@ClownWorld_) July 14, 2024

Donald Trump took a bullet for this country. If you're voting for anyone else, you can go fuck yourself. That's where I'm at. pic.twitter.com/ARRMr1d4dW — BLAIRE WHITE (@MsBlaireWhite) July 13, 2024

Pasaules valstu līderi nosoda uzbrukumu Trampam

Politiskā vardarbība ir nepieņemama un nožēlojama, tviterī uzsver Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš norāda, ka ir šokēts par uzbrukumu bijušajam ASV prezidentam Donaldam Trampam. Rinkēvičs novēl viņam ātru atveseļošanos.

Shocked by the attack against former President Donald Trump during campaign rally in Pennsylvania, political violence is unacceptable and deplorable. I wish him full and speedy recovery. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 13, 2024

Pasaules valstu līderi nosodījuši uzbrukumu republikāņu Baltā nama kandidātam Donaldam Trampam, kurā viņam priekšvēlēšanu mītiņa laikā tika sašauta auss. Valstu prezidenti un premjerministri, kā arī starptautisko organizāciju vadītāji uzsvēruši, ka politiskā vardarbība ir nepieņemama.

ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs “nešaubīgi nosodījis šo politiskās vardarbības aktu”, pavēstījis viņa preses sekretārs. Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena uzsvērusi, ka notikušais viņu dziļi satriecis. “Demokrātijā nav vietas politiskajai vardarbībai,” viņa ierakstījusi platformā “X”. Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstais pārstāvis Žuzeps Borels stingri nosodījis uzbrukumu. “Mēs atkal esam liecinieki nepieņemamiem vardarbības aktiem pret politiskajiem pārstāvjiem,” sacīts viņa ierakstā platformā “X”.

Arī Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers uzsvēris, ka “politiskajai vardarbībai nekādā formā nav vietas mūsu sabiedrībā”. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis novēlējis Trampam “ātru atveseļošanos”. “Šādai vardarbībai nav attaisnojuma un vietas nekur pasaulē. Vardarbībai nekad nevajadzētu uzvarēt,” viņš uzsvēris. Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns pavēstījis, ka “šajās tumšajās stundās” ir kopā ar Trampu “domās un lūgšanās”.

Reklāma Reklāma

Itālijas premjerministre Džordža Meloni paudusi cerību, ka “turpmākajos vēlēšanu kampaņas mēnešos dialogs un atbildība var gūt virsroku pār naidu un vardarbību”. Japānas premjerministrs Fumio Kisida uzsvēris, ka “stingri jāiestājas pret jebkādu vardarbības formu, kas izaicina demokrātiju”.

Taivānas prezidents Lai Cjinde paziņojis, ka “nekāda veida politiska vardarbība mūsu demokrātiskajās valstīs nekad nav pieņemama”. Austrālijas premjermnistrs Entonijs Albanīzs norādījis, ka “tas bija nepiedodams uzbrukums demokrātiskajām vērtībām, kas ir kopīgas austrāliešiem un amerikāņiem, un brīvībai, ko mēs tik ļoti cienām”. Indijas premjerministrs Narendra Modi paziņojis, ka “vardarbībai nav vietas politikā un demokrātijā”.

Brazīlijas prezidents Luīss Ināsiu Lula da Silva akcentējis, ka uzbrukums “stingri jānosoda visiem demokrātijas un politiskā dialoga aizstāvjiem”. Bolīvijas prezidents Luiss Arse norādījis, ka, “neraugoties uz mūsu dziļajām ideoloģiskajām un politiskajām domstarpībām, vardarbība, lai no kurienes tā nāktu, vienmēr ir jānoraida visiem”.