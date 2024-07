Masajs. Tanzānija, Āfrika Foto. Scanpix/REUTERS/Thomas Mukoya

Tanzānija. Ķīnieši, arābi un amerikāņi padzen masajus no savannas. Tas saucas – ekskluzīvais tūrisms Āfrikā







Tanzānijas valdība vēlas izveidot vairāk dabas rezervātu un tādējādi izdzen masaju ciltis no viņu tradicionālās dzīvesvietas. Tā vietā plānots, ka ieradīsies vairāk luksusa tūristu – un šajā savu lomu spēlē arī Donalda Trampa dēls. Masaju dzīve Tanzānijā kļūst arvien grūtāka. Pēdējos gados arestēti daudzi šīs tautas pārstāvji, kuri kritizējuši Tanzānijas valdības plānus, par šo tēmu plašāk izvēršas izdevums Deutsche Welle.

Izveidojusies situācija, kurā masajieši nevar saņemt medicīnisko palīdzību, mirst grūtnieces, jo vietējam gaisa dienestam, kas parasti ar propelleru lidmašīnām no grūti sasniedzamām vietām pārvadā pacientus uz slimnīcām ārkārtas gadījumos, valdība atņēma lidošanas licenci pirms vairāk nekā diviem gadiem.

Pastāv spekulācijas, ka tas ir daļa no lielāka plāna, lai izbeigtu tādus pakalpojumus kā veselības aprūpe un izglītība masaju apdzīvotajos apgabalos,

lai mudinātu viņus uz visiem laikiem atstāt savannas ainavu valsts ziemeļos. Kad DW vēlējās konfrontēt Tanzānijas valdību par pieaugošajām veselības aprūpes problēmām, viņiem uz zvaniem neatbildēja.

Tanzānijas prezidentei Samijai Suluhu Hasanai ir lieli plāni. Tā vēlas paplašināt Tanzānijā aizsargāto zemes platību no vairāk nekā 30% līdz 50% no valsts teritorijas. Ja šie plāni tiks īstenoti, Austrumāfrikas valsts būtu pasaules līdere, turklāt starptautiskā sabiedrība ir izvirzījusi sev mērķi līdz 2030. gadam aizsargāt aptuveni 30% no Zemes virsmas. Taču šiem plāniem Tanzānijā ir postošas ​​sekas.

Saskaņā ar likumu šajās teritorijās nedrīkst dzīvot cilvēki un nedrīkst būvēt mājas, skolas vai slimnīcas. Tūrisma infrastruktūra ir izslēgta.

Līdz ar to jau esošā valsts infrastruktūra tur tagad tiek atstāta sabrukšanai. “Jau 2021. gada 12. aprīlī valdība publiski paziņoja par deviņu valsts skolu, sešu veselības centru, kā arī deviņu ciematu biroju un četru baznīcu iznīcināšanu.” Advokāts par to toreiz iesniedza prasību tiesā.

Tiesa lēma par labu viņam – tomēr tagad uz vietas ir veselības stacijas, kurās vairs nav neviena pretsāpju līdzekļa bērnam.

Tanzānija cer piesaistīt miljardiem dolāru ārvalstu investīcijas un vairāk tūristu, paplašinot aizsargājamās teritorijas. Katru gadu dabas rezervātus apmeklē vairāk nekā miljons cilvēku.