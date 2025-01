Foto: LETA/Ieva Čīka

Būs mazliet ziemas; ceļi ir slideni. Laika prognoze svētdienai







Svētdien Latvijā gaidāma daļēji saulaina diena, gaisa temperatūrai turoties ap nulli vai nelielos mīnusos, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

Svētdien dienas laikā mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs, palaikam nedaudz uzsnigs. Atsevišķi ceļu posmi būs slideni un piesniguši. Gaisa temperatūra būs +2, -3 grādu robežās. Vējš būs pierimis un lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem.

Rīgā sauli brīžiem aizklās mākoņi, palaikam gaidāms arī neliels sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra būs ap 0, -1 grādu.

Sniegs un apledojums gandrīz visā valstī apgrūtina braukšanu

Svētdien no rīta sniegs un apledojums gandrīz visā valstī apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, liecina VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) informācija.

Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 118 ziemas tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir atsevišķos posmos uz Tallinas šosejas (A1), Vidzemes šosejas (A2) posmos no Rīgas līdz Siguldai un no Augšlīgatnes līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Stalbes līdz Valkai, Daugavpils šosejas (A6) visā posmā, Liepājas šosejas (A9) posmā no Skrundas līdz Liepājai, Ventspils šosejas (A10) posmā no Strazdes līdz Ventspilij, autoceļa Liepāja-Rucava (Lietuvas robeža) (A11) visā posmā, Rēzeknes šosejas (A12) visā posmā, autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) visā posmā, kā arī uz Daugavpils apvedceļa, Rēzeknes apvedceļa un uz valsts reģionālā autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) visā posmā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Zemgali, kā arī Rīgas un Madonas apkārtnē.

LVC atgādina, ka arī pēc uzturēšanas darbu veikšanas uz ceļiem var atkārtoti veidoties sniega kārta un apledojums, šie darbi tiek veikti lai iespēju robežās uzlabotu ceļu stāvokli, taču tie nevar novērst ziemai raksturīgos laikapstākļus.

Uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, lielāko uzmanību pievēršot autoceļiem kurus lieto lielākais lietotāju skaits. Jārēķinās, ka vietējās nozīmēs autoceļi ar nelielu satiksmes intensitāti var būt aizputināti ilgāku laiku.