Latgales vēstniecības “Gors” jeb Austrumlatvijas koncertzāles ēka. Foto: Edijs Pālens/LETA

Rēzeknē, Limbažos un Rīgā varēs izbaudīt skanošu vides mākslas objektu “Savpatība” Ieteikt







Anita Bormane, “Kultūrzīmes”, AS “Latvijas Mediji”

No piektdienas, 16. jūlija, līdz 31. augustam Rēzeknē, Limbažos un Rīgā varēs izbaudīt skanošu vides mākslas objektu “Savpatība”, ko vispirms atklās Rēzeknē pie Latgales vēstniecības “Gors”.

“Savpatība” ir unikāla publiska instalācija un mūzikāls vēstījums, kas aicina saredzēt un sadzirdēt pašam sevi. Vides multimediālā instalācija sastāvēs no spoguļu objektiem, kuru muzikālajā noformējumā izmantoti latviešu komponistu Santas Ratnieces un Ērika Ešenvalda radītie skaņdarbi.

Atkarībā no atrašanās vietas un pārvietošanās ceļa būs iespēja dzirdēt atsevišķus instrumentus un balsis dažādās kombinācijās.

Objektu šķautnēs spoguļosies režisora Roberta Rubīna dokumentētie Latvijas tīrradņu dziedājumu kadri, kurus diriģents Sigvards Kļava saticis savā pētnieciskajā ceļā vairāku gadu garumā – starp tiem ir gan bērni ar eņģeļu balsīm, gan dzīvesgudri, dažādu vietu ļaudis.

“Šis ir projekts, kas atkal ļāva gūt spēcīgu apliecinājumu par mūsu zemi un cilvēkiem – skaistiem, talantīgiem, spēka pilniem. Kopāsatikšanās bija kā brīnumaina un radoša aka ikvienam no mums. Faktiski – ceļš un tilts vienam pie otra, starp seno, šodienu un nākotni, starp tradicionālo un profesionālo. Personiski man – ļoti skaists un jaudīgs radošās dzīves posms,” saka projekta idejas autors un diriģents Sigvards Kļava.

Mākslas objektu “Savpatība” būs iespējams apmeklēt Rēzeknē “Gora” ārtelpās (no 16. līdz 24. jūlijam), Limbažos – Limbažu pilsdrupās (no 25. jūlija līdz 1. augustam), Rīgā – Arkādijas parkā (no 26. līdz 31. augustam).