Ilustratīvs foto. Foto: Ieva Lūka/LETA

Ceļot uz ASV tagad ir bīstami? Vairāki tūristi no Eiropas cerētās atpūtas vietā nonākuši cietumā Ieteikt







ASV imigrācijas dienests nesen deportējis divas jaunas tūristes no Vācijas, kuras bija ieradušās, lai piecas nedēļas pavadītu atvaļinājumu Havaju salās. Taču, tā kā sievietes nebija rezervējušas naktsmītni, tās nonāca nevis pludmalē, bet deportācijas izolatorā, raksta izdevums “BILD”.

Reklāma Reklāma

Šis gadījums nav vienīgais. Iepriekš kāda vāciete bija spiesta pavadīt vairākas nedēļas apcietinājumā Sandjego, ko viņa vēlāk raksturoja kā “šausmu filmai” līdzīgu pieredzi.

Citu tūristi – britu izcelsmes sievieti – aizturēja, kad viņa mēģināja ieceļot ASV no Kanādas; viņa cietumā pavadīja 19 dienas. Savukārt kādai kanādietei nācās dzīvot pārpildītā kamerā kopā ar 30 citām apcietinātajām.

Šādu gadījumu pieaugumu eksperti saista ar “nulles tolerances” politiku, kas ieviesta pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps robežu aizsardzību pasludināja par vienu no savām galvenajām politikas prioritātēm

Šīs stingrās ieceļošanas kontroles dēļ arvien vairāk tūristu sāk izvairīties no ceļošanas uz ASV.

Saskaņā ar ASV Tirdzniecības ministrijas datiem, tūristu skaits no Vācijas martā sarucis par 28%, no Rietumeiropas kopumā — par 17%, no Centrālamerikas — par 24% un no Ķīnas — par 11%.

Tas ir lielākais tūrismu plūsmas kritums kopš Covid -19 pandēmijas.

Ņujorkas universitātes profesors Juka Laitamaki intervijā “Bild” sacīja, ja šāda tendence saglabāsies, ikgadējie tūrisma nozares zaudējumi var sasniegt 120 miljardus dolāru.

Pēc viņa teiktā, galvenais iemesls, kāpēc tūristi atsakās no ceļojumiem uz Ameriku, ir “baiļu faktors”, ko radījuši nesenie aresti un deportācijas.

“Un šādas bailes nepazūd vienas dienas laikā — sekas būs ilgtermiņa,” brīdina profesors.

Visvairāk no tūrisma braucieniem uz ASV atsakās kanādieši, kas ilgstoši bijuši vieni no aktīvākajiem Amerikas apmeklētājiem.2024. gadā kanādieši devās uz ASV 20,2 miljonus reižu, taču pašlaik vēlme apmeklēt kaimiņvalsti ir sarukusi par 36 %.

Kāda Kanādas aviokompānija ziņojusi, ka biļešu rezervāciju skaits uz ASV krities par 40%.

Tūrisms ir viena no nozīmīgākajām ASV tautsaimniecības nozarēm – tā nodrošina aptuveni 11% no visām darba vietām valstī. 2023. gadā no tūrisma ieņēmumi sasniedza 2,36 triljonus dolāru.

Demokrātu partijas politiķi jau ir sākuši paust bažas, ka pieprasījuma krituma dēļ varētu tikt atlaisti daudzi tūrisma nozarē strādājošie.