Čempions Verstapens sāk pārliecinoši Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pirmās formulas (F-1) 2023. gada sezona vakar Bahreinā sākās ar iepriekšējo divu gadu čempiona Maksa Verstapena pārliecinošu uzvaru.

Nīderlandietis 57 apļu sacīkstē par 12 sekundēm apsteidza savu “Red Bull” komandas biedru Serhio Peresu, bet trešo vietu izcīnīja veterāns Fernando Alonso, kurš zaudēja vairāk par 38 sekundēm. Spānis brauc ar “Aston Martin” formulu, un sezonas sākumā tieši viņš un “Ferrari” komandas braucēji spējuši izrādīt lielāko konkurenci “Red Bull” pilotiem. Labākais no itāļu komandas šoreiz gan palika aiz goda pjedestāla, Karlosam Sainsam finišējot ceturtajā pozīcijā, savukārt otrs “Ferrari” pilots Šarls Leklērs tehnisku problēmu dēļ finišu nesasniedza. Vēl titulētais Lūiss Hamiltons no “Mercedes” vienības bija piektais, bet sešinieku noslēdza Alonso komandas biedrs Lenss Strols, kurš vēl pavisam nesen krita no velosipēda un salauza abas rokas.

Šosezon F-1 čempionātā būs 23 posmi, kas ir ­jauns šo sacensību rekords. Nākamais etaps pēc divām nedēļām notiks Saūda Arābijā, bet čempionāts noslēgsies 26. novembrī Abu Dabi.