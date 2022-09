Foto: Shutterstock

Spīgana. Pastāv četri dvēseles tipi jeb dzīves stratēģijas. Pie kuras piederi tu?







Kristiāna Kalniņa, “Spīgana”, AS “Latvijas Mediji”

Iepriekšējā SPĪGANAS numurā sākām sarunu par cilvēkdizaina (Human Design) metodi, kas palīdz izprast gan savus talantus un dzīves uzdevumus, gan to, kas rada grūtības – pašam un attiecībās ar citiem cilvēkiem. Šajā reizē – par četrām dzīves stratēģijām. Pie kuras piederi tu?

Katram cilvēkam ir raksturīgs savs dzīves uztveres, izpratnes un izpausmes veids. Iedzimtā iekšējā bioķīmija nosaka katra cilvēka unikālo raksturu, dzīves izjūtu, izskatu, pat smaržas, garšas izjūtu un balss tembru, kā arī iekšējās vajadzības, ko katrs gaidām no attiecībām. Kā teicis P. Koelju: „Ciešanas dzimst no vēlēšanās tikt mīlētiem mums tīkamā veidā. Bet mīlestībai ir savi likumi, tā ir svabada, tā neuzmācas, tā vada ar savu spēku.” Savā dziļākajā būtībā mēs esam brīvi, bet attiecības meklējam, lai mācītos mīlēt.

Izveidojot dzīves noteiktību karti jeb bodigrāfu, iegūstam grafisku attēlojumu cilvēka personībai – gan apzinātajam, gan neapzinātajam, redzam, kā darbojas iedzimtās enerģijas un kā notiek mijiedarbība ar citiem. Karte parāda, kurās tēmās cilvēks ir dominējošās enerģijas īpašnieks, kurās – kā uztvērējs, un arī to, kāda ir viņa mīlestības valoda (par to nākamajos turpinājumos).

Jau pirmajās tikšanās sekundēs viens otru atpazīstam kā savējo vai arī nē – tas notiek zemapziņas līmenī, enerģētiski. Jo labāk iepazīstam paši sevi, jo vieglāk kļūst sajust otra auras nokrāsas un frekvences. Starp citu, mūsdienu zinātne atzīst, ka sekundes desmitdaļas pirms lēmumu pieņem prāts, ķermenis lēmumu jau ir pieņēmis. Jo vienkārši zina, kas ir tam vislabākais un atbilstošākais.

Otrais, ko varam redzēt kartē – kāds ir cilvēka tips. Cilvēkdizainā parasti sāk ar stāstu četrām dzīves stratēģijām – kam esam atnākuši šajā dzīvē. Uzzinot, kura no četrām ir savējā, atkrīt ļoti daudz prāta konstrukciju par nepareiziem cilvēkiem, uz sevi un citiem vērstas kritikas. Lasi tālāk!

Manifestora tips

Apmēram 8% no visu cilvēku populācijas uz Zemes. Tie ir cilvēki vadītāji, līderi, kas nosaka rīcības plānu un virzienu citiem. Viņu aura ir stingra, kas ļauj izsist ceļu uz jaunu procesu. Taču ilgstošam, pacietīgam darbam viņiem enerģijas nepietiks. Viņu uzdevums ir runāt un teikt, jo citi viņu aurā jūt – viņš zina, kā vislabāk izdarīt, kā var izdarīt citādi, lai lietas notiktu! Ja Manifestors šaubās par sevi, citi pret viņu jūt dusmas un arī viņš pats dusmojas. Manifestors ir nācis pasaulē, lai atklātu, kā just MIERU!

Projektora tips

Ap 21% no visiem cilvēkiem. Šie cilvēki ir nākuši novērtēt citu darbu un palīdzēt uzlabot procesu. Viņu aurā citi jūtas kā rentgena staros. Viņos ir talants saskatīt trūkumus un redzēt, ko uzlabot – ar šo talantu apveltītajam Projektoram jāiemācās nevis mesties iekšā palīdzēt ar padomiem un kritiku, bet sagaidīt, kad viņu palūgs. Jo, ja cilvēks nebūs gatavs saņemt palīdzību, attiecībās būs abpusēja rūgtuma sajūta.

Arī Projektoram dzīve nav devusi enerģiju ilgstošam smagam darbam, tāpēc būtiski rūpēties, lai darbdienas garums atbilst iedzimtajai enerģijai (to redz pēc Motora centru skaita kartē). Projektors ir nācis pasaulē, lai atklātu, kā just GANDARĪJUMU!

Reflektora tips

Visretāk sastopamais (tikai 1% no visiem) – cilvēks, kurš nācis, lai atspoguļotu. Viņu piesaista vide, kur ir piedzīvojumi, pārmaiņas, viss kas interesants. Savā teflonveidīgajā aurā Reflektors var atspoguļot ne tikai vienu cilvēku, bet lielas cilvēku grupas. Ja attiecībās ar Reflektoru jūti, ka viņš tev nepatīk, tad zini – tu redzi, kas tev nepatīk pašam sevī! Reflektors ir nācis pasaulē, lai atklātu, kā just INTERESI un PRIEKU!

Manifestējošais Ģenerators un Ģenerators

Divu veidu Ģeneratori (apmēram 70% no visiem cilvēkiem, katrs tips apmēram 35%) ir visplašāk pārstāvētie. Ģeneratori ir visenerģiskākie, visradošākie, visstrādīgākie cilvēki. Viņi nekad nevar tā vienkārši apstāties un neko nedarīt un reizēm dara darīšanas pēc. Tie ir cilvēki darītāji, meistari un dzīves mākslinieki, kas atnākuši padarīt pasauli skaistāku materiālā nozīmē. Viņu aura ir poraina un citus piesaistoša – šo enerģiju rada sakrālais centrs, kas atbild par seksualitāti, kas ir dzīves radošākā enerģija, un baudu. Šī jaudīgā enerģija izstrādājas tikai tad, kad Ģeneratori dara darbu, kas pašiem patīk. Viņiem ir jāmācās just savā ķermenī vilkmi teikt JĀ vai NĒ. Ilgstoši darot nemīlamu darbu, Ģenerators jutīsies bez spēka, kā dzīves upuris, un apkārtējie (trīs pārējie tipi, kuriem nav Sakrālā centra), to jutīs un neapzināti parādīs. Piemēram, aizies no attiecībām. Ģenerators ir nācis pasaulē, lai atklātu, kā just BAUDU un AIZRAUTĪBU!

Divi vienādie attiecībās

Kas notiek, kad attiecībās satiekas divu vienādu tipu cilvēki?

Ja satiekas divu vienādu tipu cilvēki, piemēram, divi Manifestori, divi Projektori vai divi Ģeneratori, attiecības veidot būs ievērojami vieglāk, jo viņi pazīst viens otra enerģiju, abiem ir kopīga dzīves stratēģija, līdzīga aura. Un tomēr nav garantijas, ka nebūs problēmu.

Manifestors + Manifestors | šajā pārī, kur abi ir līderi, var rasties jautājums – kurš ir galvenais līderis? Teiksi, ka, protams, vīrietis? Skatoties, kādi centri bodi-grāfā katram ir noteikti. Ja Ego centrs noteikts sievai, šajās attiecībās līdere, kas pasaka pēdējo vārdu, būs viņa. Šajās attiecībās var pietrūkt mīļuma un seksualitātes, taču tas nenozīmē, ka tā būs visiem.

Projektors + Projektors | var veidoties ļoti dziļas attiecības, jo viņi abi reāli jūtas kā no vienas planētas. Projektori mīl kopīgi veidot mērķus, runāt par nākotni, par dzīves misiju un arī kopīgi pakritizēt citus. Taču Projektoru pārī var rasties jautājums: kurš no mums strādās? Vai arī – kurš audzinās un baros bērnus? Jo abiem ir maz enerģijas. Šādā pārī mēdz nebūt seksualitātes, un tas Projektoru attiecībās ir normāli.

Ģenerators + Ģenerators | viskaislīgākās, spontānākās un priecīgākās attiecības ir šādā pārī, īpaši, ja viņi abi dara to, kas viņiem pa īstam patīk. Ja viens ir Manifestējošais Ģenerators, otrs vienkārši Ģenerators, viņi tik un tā ir viena suga. Ģeneratoriem ir poraina aura, un viņi burtiski ieplūst viens otrā, jūt otra noskaņojumu. Kopā priekos un bēdās – šis teiciens ir par Ģeneratoru pāri. Grūtības var būt ar plānošanu, mērķiem un stabilitātes izjūtu.

Divi atšķirīgie attiecībās

Biežāk gan Visums mīl savest kopā nevis līdzīgus, bet atšķirīgus partnerus, un visbiežāk attiecības veidojas starp Ģeneratoru vai Manifestējošu Ģeneratoru un vienu no pārējiem trīs tipiem. Galvenais iemesls – vienkārši Ģeneratoru tips ir pārstāvēts visplašāk. Šādās attiecībās vienmēr būs gan izdevīgā puse, gan nesaprašanās, jo tie ir cilvēki ar dažādu pasaules izjūtu un dzīves uzdevumu. Tas, ko rozā briļļu periodā pāris uztvers kā bonusu, attiecībām ieejot tālākajos posmos, radīs neizbēgamas grūtības. Taču nav tādu grūtību, ko nevarētu pārvarēt ar mīlestību un dzīves viedumu. Pats būtiskākais ir pazīt un cienīt vienam otra atšķirīgo enerģiju.

Ģenerators + Projektors | šajā pārī Projektors ir lielisks palīgs Ģeneratoram: ar partnera atbalstu Ģenerators spēj darboties daudz auglīgāk, jo šim tipam raksturīgi enerģētiski iesprūst procesā un neredzēt ceļu tālāk. Ja Projektors uzdos viņam jautājumus, viņam ir iespēja just savas atbildes un Projektoram līdz ar to ir iespēja dzīvot mājīgajā un kaislīgajā Ģeneratora aurā.

Projektoram var būt skaudība, ka viņam nav tik daudz enerģijas. Ģeneratoram Projektors var šķist sliņķis, kurš nestrādā, bet tikai runā. Projektoram var pietrūkt uzmanības un atzinības. Ģeneratoram var uzkrist uz nerviem, ka partneris viņu kontrolē un nāk virsū ar padomiem, un viņam var pietrūkt sava tipa enerģētiskā siltuma.

Ģenerators + Manifestors | šajā pārī ir daudz kopīga. Īpaši, ja tas ir Manifestējošā tipa Ģenerators, jo tad abiem kopīgais ir vajadzība runāt un informēt. Abiem patīk ātrums, abi nevar izturēt, ja viņus aptur, abi saprot viens otru. Manifestoram ir raksturīgi pa laikam noslēgties, taču attiecību sākumā viņš ir atvērts, un Ģenerators notic, ka tā būs vienmēr. Ģeneratoram ir svarīgi, ka viņam uzdod jautājumus, lai viņš atceras ieklausīties sevī un sajust vilkmi. Ja Manifestors to atcerētos darīt, attiecības varētu turpināties ilgi un laimīgi Ģeneratora aurā.

Arī šajās attiecībās Ģeneratoram var trūkt sava tipa enerģētiskā siltuma, tāpēc ir labi, ja viņam ir iespēja satikties ar sava tipa draugiem. Tāpat arī Manifestoram ir svarīgi palaikam satikt sava tipa draugus.

Projektors + Manifestors | šajā pārī kopīgais ir tas, ka abiem ir atvērts Sakrālais centrs, viņi nav fiziska darba strādātāji, mīl vadīt citus. Abi redz mērķus, mīl skatīties uz lietām no perspektīvas.

Grūtības var sagādāt cīņa par varu. Projektors grib vadīt un valdīt, bet Manifestors ir vadītājs savā būtībā, un viņu nevajag vadīt. Projektoram ir jāiemācās, ka partneri vajag vienkārši informēt. Arī Manifestoram ir jāatceras informēt, citādi attiecībās valdīs dusmas un aizvainojums. Šajās attiecībās var pietrūkt mīļuma un seksualitātes, taču tas nenozīmē, ka tā būs visiem, jo, savienojoties kanāliem, veidojas t. s.elektromagnēti un var izveidoties kopīgs aizpildīts Sakrālais centrs.

Turpinājumā – par Profila skaitli, kurš parāda veidu, kā mēs izpaužamies dzīvē, kā paši sevi uztveram un kā mūs uztver citi, un ko no mums sagaida. Lasi nākamajā SPĪGANĀ!

Ko parāda bodigrāfs?

Zinot dzimšanas laiku, ar datorprogrammas palīdzību katram cilvēkam var izveidot viņa dzīves karti jeb bodigrāfu kādā no daudzajām Human Desing mājaslapām, piemēram, humdes.com. Bodigrāfā redzamā informācija palīdz ieraudzīt, tieši kas rada grūtības, un iegūt apliecinājumu savām nojautām un noticēt sev. Tāpat redzams, kas katram jāmācās caur attiecībām, kas var izprovocēt savstarpējus strīdus.