“Mūsu konkurētspējas priekšrocības pasaules mērogā ir augsta kvalitāte, individuāla pieeja klientam, pilna cikla e-komercijas risinājumi, to uzturēšana, 24/7 atbalsts, kā arī padziļinātas tehniskās zināšanas un pieredze ar nestandarta interneta veikaliem dažādās valstīs. Tāpēc pie mums pārnāk klienti arī no aģentūrām, kas pasaulē ieņem pirmās vietas digitālās komercijas risinājumu izstrādē,” saka “Magebit” īpašnieki Artūrs Krūze un Kristaps Rjabovs. Publicitātes foto

Viens no Latvijas vadošajiem e-komercijas uzņēmumiem četrkāršo peļņu rūpēs par citiem Ieteikt







Ilmārs Randers, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Viens no Latvijas vadošajiem e-komercijas uzņēmumiem “Magebit”, kas specializējas e-komercijas IT risinājumos, mājaslapu izstrādē, uzturēšanā un digitālajā mārketingā, 2021. gadā strādājis ar peļņu, ko izdevies četrkāršot, salīdzinot ar 2020. gadu. Savus pakalpojumus uzņēmums galvenokārt eksportē, un pērn tam izdevies palielināt apgrozījumu gandrīz par 80%.

Uzlabojot iekšējos darba efektivizācijas procesus klātienē un attālināti, pievēršot lielu uzmanību darbinieku apmācībai un profesionālajai izaugsmei, “Magebit” izdevies piesaistīt vietējo uzņēmumu, piemēram, “Madara Cosmetics”, “Tirdzniecības nama “Kurši””, “Ideju druka” un pasaules lielo korporāciju uzmanību, kā arī uzsākt sekmīgu sadarbību ar vairākiem globālajiem zīmoliem, tajā skaitā “Volkswagen”, “Dynamic Yield”, “EU Meds”, EKWB, “Mossa”, “Sabon” un citiem.

Globālie milži: maize un garoza

“Skaidrs, ka jebkuram uzņēmumam ir patīkami lepoties ar šādiem partneriem vai klientiem. Lai arī nav tā, ka “Magebit” būtu vienīgie, kas strādā, piemēram, ar kādu no pasaules 500 vadošajiem uzņēmumiem, tomēr tā Latvijā nav gluži ierasta parādība,” saka “Magebit” valdes priekšsēdētājs, izpilddirektors Artūrs Krūze. “Sadarbība ar globālajiem milžiem var būt sapņa piepildījums, tomēr jārēķinās, ka ne vienmēr tā norit kā sapnī. Katrai maizei ir sava garoza. Noteikti jārēķinās ar to, ka priekšdarbu veikšana prasīs pat vairākus gadus: jo lielāks uzņēmums, jo lielāka birokrātija, kur katra mazākā izmaiņa projektā jāsaskaņo dažādos līmeņos. Taču kopumā, tiekot pie globālajiem klientiem, nav pamata sūdzēties par tamlīdzīgām neērtībām. To atsver arī gandarījums, ka salīdzinoši neliels uzņēmums no Latvijas var palīdzēt globāliem milžiem lielos projektos.”

Kā atzīst “Magebit” izpilddirektors, sadarbībā ar pasaules varenajiem nederot vienkārši, standartizēti risinājumi, tāpēc darbs esot arī aizraujošs. Sākot sadarbību, pats svarīgākais esot pašu elastība un pielāgošanās klientam – lielo uzņēmumu sistēmas un procedūras nereti esot novecojušas, tādēļ ar standarta procedūrām reti kurš varot kaut ko palīdzēt. Tas pats attiecoties arī uz juridiskajiem jautājumiem – standarta līguma saskaņošana varot ilgt nedēļām. Tomēr skaidrs, ka visas šīs neērtības esot veltīto pūļu vērtas – ja darbs būšot paveikts vislabākajā kvalitātē, tas nozīmē, ka, visticamāk, klientu rindas drīz papildinās vēl kāds globālais uzņēmums. Turklāt šāda “Magebit” reputācija uzņēmuma pakalpojumiem mudinot uzticēties arī arvien vairāk lielos vietējos klientus.

Nepieciešamie priekšnoteikumi

“Ja visu darbu paveic cilvēks-orķestris vai mazs uzņēmums ar trim darbiniekiem, par sadarbību ar lielajiem uzņēmumiem nav pat vērts interesēties. Administratīvais slogs sadarbībā ar lieliem uzņēmumiem ir milzīgs, un tam ir vajadzīgi atbilstoši resursi. Darbā ar lieliem uzņēmumiem nereti gadās, ka procesa gaitā kaut kas kaut kur iesprūst – komunikācija, līgums, naudas pārskaitījums, ceļš līdz dokumenta apstiprināšanai ir daudz garāks nekā mazā uzņēmumā un prasa vairāk laika nestandarta gadījumos. Uzņēmums, kas visu licis uz vienu kārti un kam šī sadarbība veido lielāko ienākumu plūsmu, var nonākt lielās grūtībās,” savā pieredzē dalās Artūrs Krūze.

“Magebit” dibināts 2014. gadā. Sākotnēji uzņēmums darbojies tikai ar “Magento” – atvērtā koda e-komercijas platformas interneta veikalu izveidošanu un sistēmas apkalpošanu. Tādēļ arī uzņēmuma nosaukumu bijusi vēlme saistīt tieši ar šo platformu. Tā radies “Magebit”. Turklāt “Mage” varot tulkot arī kā “burvis” no angļu valodas, bet “bit” ir IT termins.

Šobrīd uzņēmuma komanda sastāv no 86 profesionāliem un sertificētiem programmētājiem un stratēģiskajiem speci­ālistiem. Uzņēmuma speciālisti sertificēti darbam ar “Magento”, “Shopify Plus”, “Shopware”, “Vercel” un citām platformām, veido infrastruktūras (AWS, “Google Cloud” u. c.), konsultē dažādos nestandarta risinājumos, tajā skaitā procesu automatizācijā, e-komercijas risku noteikšanā un novēršanā u. c. “Magebit” esot viens no pirmajiem uzņēmumiem pasaulē, kas izveidojis “serverless AMP” tipa projektu – proti, tādu mobilo tīkla lapu projektu, kurā visa servera infrastruktūra un funkcionalitāte tiek nodrošināta mākoņdatošanā. Šajā sakarā uzņēmums saņēmis atzinīgu “Google” vērtējumu, turklāt “Magebit” ir vienīgais Latvijas uzņēmums, kuru “Amazon Web Services” (AWS) izcēlis par inovatīvu produkta lietojamību, izmantojot AWS mašīnmācīšanās sistēmu datu analītikā, lai atrastu anomālijas darbinieku produktivitātē un varētu risināt problēmas, pirms tiek ietekmēti galvenie veiktspējas rādītāji.

“Kopumā Latvijas IT risinājumu uzņēmumiem ir daudz priekšrocību, lai eksporta tirgos sekmīgi konkurētu. Vācijā un Skandināvijā ir izcila kvalitāte, augsti standarti, taču arī augsta pakalpojumu cena. Austrumeiropā izmaksas ir samērā zemas, bet arī kvalitāte nav tādā līmenī kā Rietumeiropā vai Skandināvijā. Savukārt Latvijā ir daudz cilvēku ar skandināvu darba ētiku un kvalitātes standartiem, bet pie mums dzīves dārdzība ir mazāka, turklāt esam ģeogrāfiski izdevīgi novietoti, lai uzņēmumi varētu piedāvāt augstas kvalitātes pakalpojumus par samērā zemām cenām. Tāpēc Latvijas uzņēmumu pakalpojumi ir starptautiski pieprasīti. Viss, kas mums jādara – jāizvēlas konkrēta niša, un sevi tajā jāpierāda!” uzskata Artūrs Krūze.

Panākumu atslēga – motivēti jaunieši

“Magebit” vadītāji atzīst, ka uzņēmuma veiksmes pamatā esot ne tikai caurspīdīgums un kvalitatīvi pakalpojumi, bet arī cilvēcīga pieeja visiem procesiem, motivēta komanda un vienots tās darbs. “Netrūkst uzņēmumu, kas darbinieku pieredzi mēra gados vai arī nemaz neizskata kandidatūru, pirms saņemts diploms par augstāko izglītību. “Magebit” situācija ir atšķirīga – ap 80% darbinieku mums ir jaunāki par 30 gadiem,” stāsta uzņēmuma personāla vadītāja Elīna Karnišova. “Protams, mēs augsti vērtējam speciālistus ar vairāku gadu pieredzi un pabeigtu izglītību, taču nenoraidīsim perspektīvu kandidātu, ja redzam, ka ir darbam nepieciešamās prasmes un motivācija.”

Runājot par nākotnes perspektīvām, “Magebit” valdes loceklis un arī izpilddirektors Kristaps Rjabovs teic, ka “vienmēr atradīsies cilvēki, kas dos priekšroku gājienam uz veikalu, lai apskatītu preci klātienē – arī tad, ja ir jau pārliecināti par to, ka vēlas šo preci iegādāties. Tomēr, mainoties paaudzēm, šādu cilvēku būs arvien mazāk. Esmu pārliecināts, ka ar laiku e-komercija un preču vai pakalpojumu pirkšana internetā kļūs par vēl lielāku daļu mūsu dzīves sastāvdaļu, un neizslēdzu, ka atsevišķās nozarēs vispār beigs eksistēt kā fiziski veikali.”

Kādi secinājumi? “Ja pašlaik neesi internetā, tevis nav vispār – sākoties pandēmijai, daudzi pirmo reizi pa īstam izjuta, ko šis teiciens patiesībā nozīmē. Tagad redzam, ka jaunie uzņēmumi, kas vēl tikai sāk darbu, domā par savu mājaslapu vai e-vizītkarti, pirms vēl uzņēmums ir reģistrēts. Taču šajā procesā neiztiksim bez izaicinājumiem. Attīstoties e-komercijai, saasinās arī konkurence. Latvijas uzņēmumiem jāņem vērā, ka viņi vairs nekonkurē ar vietējiem veikaliem, bet visu pasauli. Datu plūsma un informācija, ko e-veikali iegūst par katru apmeklētāju, ir milzīga. Ja māki ar to rīkoties, var sasniegt lielus mērķus,” vērtē Rjabovs.

Esam atraduši uzticamu partneri

Deniss Petrovs, SIA “Tirdzniecības nams “Kurši”” valdes loceklis, tirdzniecības departamenta direktors: “”Magebit” ir viena no vadošajām IT kompānijām Latvijā, kur strādā profesionāla un kompetenta komanda, kas spēj rast, izstrādāt un pielāgot atbilstošus un mūsdienīgus IT risinājumus konkrēta uzņēmuma vajadzībām. Uzticētos pienākumus veic kvalitatīvi un atbilstoši laika plānam. Ar “Magebit” ir izveidojusies veiksmīga sadarbība, un varu teikt, ka esam atraduši uzticamu sadarbības partneri.”

Pārkāpuma būtība

SĒKLA

Dibināts 2014. gadā, sākotnēji darbojoties ar atvērtā koda e-komercijas platformas “Magento” interneta veikalu izveidošanu un sistēmas apkalpošanu.

DĪGŠANA

Uzņēmuma speciālistu sertificēti darbam ar “Magento”, “Shopify Plus”, “Shopware”, “Vercel” un citām platformu sistēmu pakalpošanu, pacietīga klientu bāzes audzēšana un globālo zīmolu uzticības gūšana.

AUGĻI

Peļņa pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem 2021. gadā sasniegusi 1 148 391 eiro, kas ir 3,8 reizes vairāk nekā 2020. gadā. Uzņēmumā strādā 86 IT jomas profesionāļi, nodrošinot “Magebit” sniegto pakalpojumu eksportu 80% apmērā.