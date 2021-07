Jevgeņijs Borodavko Foto: AFP/Scanpix/LETA

Latvijas olimpiskajā delegācijā par pieredzējušāko sportistu vajadzēja kļūt džudistam Jevgēņijam Borodavko, kuram Tokijā bija jāstartē ceturtajās olimpiskajās spēlēs. Diemžēl, bet uz Japānas galvaspilsētu 34 gadus vecais Borodavko nedosies, jo pirms izlidošanas veiktais obligātais Covid-19 tests viņam izrādījies pozitīvs.

Arī atkārtotais tests, tāpēc jāpaliek mājās un vispirms jāuzvar vīruss.

Tokijā viņam bija plānots starts līdz 100 kg, pirmajā kārtā tiekoties ar ungāru Miklošu Cirjeniču. Latvijas olimpiskajā delegācijā neatklāj, vai Borodavko bijis vakcinējies, jo tā esot medicīniska informācija, ko var izpaust tikai pats sportists.

LOK tomēr vēsta, ka vakcinējušies ir 29 no 33 sportistiem un 34 no 37 treneriem, kam jāstrādā Tokijā. Publiski izskanējis, ka vakcinējušies nav svarcēlāji Ritvars Suharevs un Artūrs Plēsnieks, jo līdz olimpiskajām spēlēm to liedzis Latvijas Svarcelšanas federācijas prezidents un daļēji arī abu treneris Viktors Ščerbatihs, kurš pats to paziņoja televīzijā.