Ceturtdaļa autovadītāju nesaņem atgādinājumu par OCTA un tehniskās apskates derīguma termiņu







Nedaudz vairāk nekā ceturtdaļa jeb 26% autovadītāju atzīst, ka nav reģistrējušies nevienā e-pakalpojumu vietnē, lai saņemtu atgādinājumus par obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanu un tehniskās apskates derīguma termiņu, liecina “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja” (LTAB) un pētījuma aģentūras “Norstat” veiktā aptauja.

No tiem lielākā daļa jeb 59% atzina, ka par to līdz šim nav domājuši, bet 13% autovadītāju norādīja, ka nezina, kur to izdarīt, un tikpat liels skaits norādīja, ka neuzticas atgādinājumiem un izvēlas visu atcerēties pašu spēkiem.

Tostarp lielākais īpatsvars šādu autovadītāju ir 18 līdz 29 gadus veci (33%) Rīgas iedzīvotāji (32%) ar pamata izglītību (37%). Aptaujas dati arī liecina, ka sievietes biežāk nereģistrējas šādās e-pakalpojumu vietnēs (32%), nekā vīrieši (20%).

“Šāda pašpaļāvība var būt riskanta, jo var novest pie tā, ka autovadītājs aizmirsīs noteiktajā termiņā veikt transportlīdzekļa tehnisko apskati vai savlaicīgi neiegādāsies OCTA. Tas savukārt palielina varbūtību iekļūt smagā ceļu satiksmes negadījumā (CSNg), novest pie lieliem finansiāliem zaudējumiem,” norāda LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

Viņš piebilst, ka uz Latvijas ceļiem izvietotie vidējā ātruma kontroles radari, stacionārie un pārvietojamie fotoradari fiksē ne vien atļautā braukšanas ātruma pārkāpējus, bet arī pārbauda OCTA, tehniskās apskates un vinjetes derīgumu. Tāpat arī policijas mašīnas ir aprīkotas ar mērierīcēm un informācijas tehnoloģijas iekārtām.

Vienlaikus Abāšins norāda, ka par braukšanu bez derīgas OCTA vai tehniskās apskates transportlīdzekli vienas dienas laikā var sodīt arī vairākkārt, tādēļ drošāk ir pieteikties atgādinājumiem, iespējams – pat vairākās e-pakalpojumu vietnēs.

Savukārt LTAB apkopotā statistika liecina, ka CSNg skaits, kas izraisīti ar neapdrošinātu transportlīdzekli jau vairākus gadus saglabājas 1-2% līmenī. Pērn 1,16% no visiem reģistrētajiem CSNg bija izraisīti ar transportlīdzekli bez OCTA.

LTAB pārstāvji aicina autovadītājus izmantot LTAB un Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) piedāvātos e-pakalpojumus, kas pieejami iestāžu mājas lapās un mobilajās lietotnēs.

Turklāt, ja transportlīdzeklim mainās reģistrācijas numurs, īpašnieks nomaina telefonu vai tālruņa numuru, tad šīs izmaiņas ir jāreģistrē e-pakalpojumu vietnēs, lai turpinātu savlaicīgi saņemt atgādinājumus.

LTAB un pētījuma aģentūras “Norstat” veiktā aptauja norisinājās šī gada oktobrī. Aptaujas ietvaros tika aptaujāti 816 autovadītāji.

Jau ziņots, ka, lai skaidrotu sabiedrībai OCTA un tehniskās apskates savlaicīgas veikšanas nepieciešamību, kā arī mazinātu to autovadītāju skaitu, kas neiegādājas OCTA vai neveic transportlīdzekļa tehnisko apskati, oktobrī LTAB, sadarbībā ar CSDD un Valsts policiju, īsteno sociālu kampaņu “Ja Tev nav OC/TA – nebrauc!”.

Kampaņas laikā vairāki fotoradari visā Latvijā, līdzīgi kā to jau šobrīd dara vidējās ātruma kontroles radari, veiks OCTA un tehniskās apskates kontroli ārpuskārtas režīmā – tas ir, neatkarīgi no transportlīdzekļu braukšanas ātruma. Tāpat kampaņas mērķis ir arī atgādināt transportlīdzekļu īpašniekiem, kur un kā iespējams pieteikties atgādinājumiem par OCTA un tehniskās apskates derīguma termiņa tuvošanos.

OCTA Latvijā tika ieviesta 1997.gadā, lai nodrošinātu ceļu satiksmes negadījumos cietušo trešo personu interešu aizsardzību. Sākotnēji LTAB darbojās Finanšu ministrijas pakļautībā, bet kopš 2004.gada tā ir neatkarīga institūcija.