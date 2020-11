Foto: AFP/ SCANPIX/ LETA

Ceturtdien Latvijā atklāti 637 Covid-19 gadījumi, divi sasirgušie miruši Ieteikt 1





Ceturtdien Latvijā atklāti 637 jauni Covid-19 gadījumi, bet divi Covid-19 pacienti miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Viena no mirušajām personām bijusi vecumā no 70 līdz 75 gadiem, bet vēl viena – no 80 līdz 85 gadiem. Kopumā līdz šim Latvijā mirušas 190 inficētas personas

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 7193 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 8,9%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā kopumā līdz šim ar Covid-19 saslimušas 15 808 personas. Saskaņā ar SPKC datiem, patlaban valstī ir 12 403 aktīvi saslimšanas ar Covid-19 gadījumi.

SPKC jaunākā sniegtā informācija liecina, ka audzis to personu skaits, kas reģistrētas kā izveseļojušās – no 1686 personām 25.novembrī līdz 1719 personām 26.novembrī, taču šis rādītājs pēdējos mēnešos kopumā mainījies salīdzinoši nenozīmīgi un daudzkārt lēnāk nekā sasirgušo skaits.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka patlaban stacionāros ārstējas kopumā 496 Covid-19 pacienti, kamēr pagājušajā diennaktī slimnīcās ievietoti 63 sasirgušie. No visiem stacionētajiem 460 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 36 – ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 46 pacienti, savukārt līdz šim kopumā stacionārus pametuši 1208.

Jau ziņots, ka veselības ministre Ilze Viņķele (AP) Latvijas Televīzijas raidījumā “Šodienas jautājums” informēja, ka šobrīd Covid-19 pacientu ārstēšanai slimnīcās ir pieejamas 633 gultas.

Lai varētu uzņemt Covid-19 pacientus, notiek pakalpojumu pārprofilēšana. Tas tiek darīts uz plānveida aprūpes vai dienas stacionāru pakalpojumu rēķina, atgādināja ministre. Papildu gultas izveidotas gan slimnīcās Rīgā, gan reģionos.

Ministre atklāja, ka ir arī privātās ārstniecības iestādes, kas ir gatavas palīdzēt un aprūpēt Covid-19 pacientus.