Infektoloģe, profesore Baiba Rozentāle. Foto: LETA

Infektoloģe Baiba Rozentāle "pieķerta" TV ēterā ar kvalitatīvu, nesen veiktu manikīru: sociālo tīklu lietotāji – kā tas iespējams?





Rīgas Stradiņa universitātes profesore, infektoloģe, Latvijas Infektoloģijas centra vadītāja Baiba Rozentāle sociālajos izpelnījusies sociālajā vietnē “Facebook” uzmanību – kāda sieviete pamanījusi, ka Rozentāles kundze, šķiet, nesen ir apmeklējusi manikīra meistaru. Kā gan tas iespējams, ka Covid-19 šā brīža ierobežojumu dēļ, tas nav iespējams?

No “Facebook” publicētajām fotogrāfijām top skaidrs, ka ekrānuzņēmumi ir uzņemti no 6.novembra TV3 ziņām, kad Rozentāles kundzei bija sarkanas krāsas manikīrs un no vakardienas – 26.novembra ziņu izlaiduma, kad infektoloģei jau ir gaišas krāsas manikīrs.

Daudzus šis novērojums, saprotams, sadusmoja.

Lai arī daudzi sacīja, ka Rozentāles kundze, visticamāk, izmantojusi kādu “mājas pakalpojumu”, der atcerēties, ka vienā mājsaimniecībā dzīvojošie cilvēki vēl aizvien drīkst sniegt savus “pakalpojumus” savas ģimenes locekļiem.

Kādā citā komentārā sociālajā vietnē saistībā ar Baibas Rozentālos manikīru Covid-19 ierobežojumu laikā rakstīts, ka infektoloģe dzīvo vienā mājā ar savu meitu, kura ir manikīra speciāliste.