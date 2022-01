Foto: TASS/ SCANPIX/ LETA

Ceturtdien Latvijā konstatēti 1877 jauni Covid-19 gadījumi







Ceturtdien Latvijā konstatēti 1877 jauni Covid-19 gadījumi un reģistrēti 17 ar šo slimību sasirgušo nāves gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs turpina strauji kāpt, un pagājušās diennakts laikā tas ir palielinājies no 686,2 līdz 735,3 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Pēdējo reizi 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju virs 700 bija pērnā gada 25.novembrī, tad tas bija 706.

No visiem pagājušajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 657 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 1220 bija vakcinēti.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem divi cilvēki bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi – no 70 līdz 79 gadiem, deviņi – vecumā no 80 līdz 89 gadiem, četri – vismaz 90 gadus veci. Viens mirušais bija pabeidzis vakcinācijas kursu pret Covid-19, bet 16 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši.

Līdz šim kopumā Latvijā reģistrēti 4642 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 11 587 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 16,2%.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās 14 dienās ir 13 920 cilvēki, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 285 026 cilvēkiem.