ChatGPT tika jautāts, kas parastam cilvēkam būtu jādara, lai viņš kļūtu bagāts – atbilde, kas sekoja, bija pārsteidzoša 0
Lielākā daļa no mums, iespējams, kaut reizi dzīvē ir uzdevuši ChatGPT pavisam vienkāršus vai pat muļķīgus jautājumus. Taču, kas notiek brīdī, kad mākslīgajam intelektam tiek uzdots jautājums nopietnā, reālas dzīves kontekstā par naudu un bagātību?
Tieši šādu eksperimentu nesen veica uzņēmējs un podkāsta “The Diary Of A CEO” vadītājs Stīvens Bārtlets, uzaicinot uz sarunu pasīvo ienākumu ekspertu Dž. L. Kollinsu.
Amerikāņu autors Dž. L. Kollins ir pazīstams ar savu grāmatu “Vienkāršais ceļš uz bagātību”, kurā viņš iestājas par vienkāršu pieeju finanšu neatkarībai – regulāri uzkrājumi, ilgtermiņa ieguldījumi akciju tirgū un disciplīna.
Podkāsta laikā saruna ievirzījās par izplatītākajiem mītiem investēšanā, līdz Bārtletam radās ideja pajautāt ChatGPT, ko tas ieteiktu darīt parastam cilvēkam, lai viņš kļūtu finansiāli neatkarīgs.
Jautājums skanēja šādi: “Esmu parasts cilvēks, kurš gadā nopelna 50 000 ASV dolāru. Es vēlos nākotnē būt finansiāli neatkarīgs. Sniedz man viena teikuma atbildi, kas balstīta uz visu pasaules investīciju ekspertu uzkrāto gudrību.”
Vispirms Bārtlets šo jautājumu uzdeva Kollinsam. Viņa atbilde bija lakoniska un skaidra: “Izvairieties no parādiem. Dzīvojiet ar mazāk līdzekļiem, nekā nopelnāt, un ieguldiet.”
Vienkārši, bez skaļiem solījumiem vai ātras bagātības shēmām.
Pēc tam Bārtlets nolasīja ChatGPT sniegto atbildi — un tā bija pārsteidzoši līdzīga Kollinsa paustajam: “Koncentrējieties uz uzkrājumiem un konsekventi ieguldiet plaša mēroga indeksu fondos, vienlaikus dzīvojot zem savām iespējām.”
Pat Kollinss atzina, ka šī atbilde būtībā atkārto viņa paša teikto.
Bārtlets neapstājās un uzdeva vēl vienu – daudz plašāku – jautājumu: “Kā es varu nopelnīt vairāk?”
Kollinsa atbilde bija: “Attīstiet savas prasmes.”
Arī ChatGPT ieteica koncentrēties uz pieprasītu prasmju attīstīšanu, meklēt karjeras izaugsmes iespējas, veidot blakus ienākumus vai ieguldīt aktīvos, kas rada pasīvos ienākumus – piemēram, nekustamajā īpašumā.
Saruna ievirzījās arī par to, kā mākslīgais intelekts mainīs darba tirgu. Kollinss norādīja, ka programmēšana kādreiz bija viena no pieprasītākajām prasmēm, taču mākslīgā intelekta laikmetā situācija strauji mainās.