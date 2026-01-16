“Es kā cilvēks no malas noticēju šim sižetam!” Endijs Bērziņš samulsis par mākslīgā intelekta spējām 0

17:48, 16. janvāris 2026
“Es kā cilvēks no malas reāli noticu šim sižetam!” – šādu viedokli pēc piedzīvotā TV24 raidījumam “Preses klubs” pauda Endijs Bērziņš, šefpavārs, “Vairāk Saules” līdzīpašnieks.

Viņš raidījumā pastāstīja, ka saņēmis kādu video par studijām, studentiem, par viņu darbiem un kāda profesora viedokli par to – viss bijis ļoti ticams un pārliecinošs: “Es neskatos, kā kurš tur mirkšķina acis vai kustina muti.” Izrādās – sižets bijis mākslīgā intelekta veidots.

Ko vēl par šā brīža situāciju tehnoloģijās pauž Bērziņš, skatieties pievienotajā video.

