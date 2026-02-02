7 mēnešus ilgs karš, asiņu upes un “liela cilvēka” nāve: Nostradama drūmās prognozes 2026. gadam 0
Nostradams nekad nav bijis no tiem gaišreģiem, ko cilvēki aicinātu uz jautrām ballītēm. Viņa vārdi vienmēr bijuši pilni drūmuma un tumšu priekšnojautu – un 2026. gads viņa acīs izskatās īpaši skarbs.
Gads ir sācies tikai pirms mēneša, bet jau tagad šķiet, ka tas, ko slavenais pravietis redzējis, būs noteikti kas ļoti nepatīkams. Un, jā, atkal jāatgādina: Nostradams rakstīja četrrindēs – dīvainas, neskaidras rindas, kuras cilvēki interpretē jau gadsimtiem un saskata tajās notiekošo.
Tāpēc gandrīz katra viņa prognoze ir tikai interpretācija. Bet dažas no tām pagātnē ir bijušas biedējoši precīzas.
Lūk, kas, pēc viņa rindu interpretācijām varētu pasauli sagaidīt 2026. gadā.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.
Horoskopi, paredzējumi un citas līdzīgas tēmas – šādu materiālu galvenais mērķis ir izklaidēt, nevis kalpot par nopietnu pamatu dzīves lēmumu pieņemšanai. Mēs aicinām ikvienu saglabāt veselīgu skepsi un savus ikdienas soļus balstīt uz racionāliem apsvērumiem. Tagad, kad tas ir skaidrs, ļaujies zvaigžņu stāstam ar vieglu smaidu!