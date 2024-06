Cik drošs ir Zaporižjas dambis? “Ko nozīmē šajos laikos drošs?!” Virsnieks analizē situāciju Ieteikt







Vai ir zināms, cik drošs Ukrainā ir Zaporižjas dambis? “Ko nozīmē šajos laikos vārds “droši”?! Ko mūsu laikos vispār nevar sašaut?” tā šo situāciju TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” raksturo Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Reklāma Reklāma

Mēs redzam, ka krievi veica ballistisko raķešu triecienus pa Dņipro – jā, ar to ir par maz, lai pārrautu dambi, bet bojāt un izvest no ierindas to var ārkārtīgi vienkārši, atzīst Slaidiņš.

Viņš aicina neaizmirst faktu, ka tā ir arī Ukrainas apgādes artērija – pār to iet visas militārās kravas, braukā civilās kravas, tāpēc pateikt, ka tur nekas nenotiks – nu, tā arī nevar!

Šobrīd galvenais jautājums ir – cik daudz, cik spēcīgs uzbrukums un ar ko, ir vajadzīgs, lai šo dambi pārrautu, norāda virsnieks.

Krievija teju ik nakti raida uz Ukrainu raķetes un dažādu veidu dronus, ko ukraiņiem lielākoties izdodas veiksmīgi notriekt. Daudz tiek veikti triecieni pa Ukrainas enerģētikas objektiem Zaporižjas, Dņipropetrovskas, Doneckas, Kirovohradas, Ivanofrankivskas apgabalos – visā valstī.