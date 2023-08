Foto: Edijs Pālens/LETA; ekerānuzņēmums no Twitter profila; kolāža: LA.LV Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šā gada 24.augustā par nākamo premjerministri nominēja Eviku Siliņu.

"Cik Evikas Siliņas ir reģistrētas Latvijā?" Soctīklos valda satraukums par Rinkēviča izdoto rīkojuma Nr.2 dokumentu







“Labdien, @IeM_PMLP!Būtisks jautājums: cik Evikas Siliņas ir reģistrētas Latvijā?” – šādu jautājumu šonedēļ uzdevis Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) kāds socīkla “Twitter” lietotājs Andris.

Viņš savam ierakstam pievienojis fotogrāfiju, kurā redzams visnotaļ svarīgs dokuments, proti, Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča izdotais rīkojums Nr.2, kas apliecina, ka viņš saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 56.pantu aicina Eviku Siliņu sastādīt Ministru kabinetu. Dokumenta beigās redzams Rinkēviča paraksts.

Ekrānuzņēmums no Twitter profila/Andris Pauls-Pāvuls Dokuments – rīkojums nr.2. , kas apliecina aicinājumu Evikai Siliņai sastādīt Ministru kabinetu, 24.08.2023.

Tiesa gan, šajā dokumentā nav redzami Siliņas personas dati, kas apliecinātu viņas identitāti, par ko tad neizpratni pauž “Twitter” lietotājs Andris, uzdodams jautājumu – cik Evikas Siliņas ir reģistrētas Latvijā?

Foto: Edijs Pālens/LETA Evika Siliņa.

Varbūt ir tikai viena Evika Siliņa Latvijā? Kā lai to zinām, kura tieši būs nākamā premjerministre?

Līdz ar to “Twitter” lietotāji metās karstā diskusijā ar Andri, katrs pauzdams savas domas.

Piemēram, Alīna raksta pie ieraksta: “Pēc datiem Latvijā ir 41 Evika. Cik no tām Siliņas tiešām ir interesanti. Var pieteikties uz amatu, jo atšķirības zīme bija vai nu amats, vai partijas piederība. Paša prezidenta vēlēšanu protokols arī bija prasts un kļūdains, nevis oficiāls dokuments. ;)”

Kāds cits zina teikt, ka personas kodus vairs nerakstot: “Personas kodus jau sen nekur neraksta, jo teorētiski tas ir pietiekami, lai nozagtu identitāti. Ir gana daudzi liecinieki notikumam, ieskaitot pašu prezidentu, lai nerastos šaubas, par kuru Eviku Siliņu ir runa. Šaubu gadījumā neapskatītu vienu dokumentu atrauti no realitātes.”

Vēl kāds diskusijā piebilst: “Atsper durvis Saeimā un dzird, kā viena no Evikām Siliņām no Pabažiem saka: “now listen up here’s the story how”.”

Māris raksta: “Kurai pirmajai izdosies sastādīt, tā arī būs īstā!” Artis piebilst: “Jā, gandrīz vai “Ojārs Grīnbergs #2″…!”

Savukārt Kaspars nosaka: “Cik Jums nāk prātā? Man liekas, ka nevienam citam šaubas nerodas, par kuru Eviku Siliņu ir runa.”

Lasi komentāru izlasi par šo Andra ieraktu “Twitter” šeit:

Pēc datiem Latvijā ir 41 Evika. Cik no tām Siliņas tiešām ir interesanti. Var pieteikties uz amatu, jo atšķirības zīme bija vai nu amats, vai partijas piederība. Paša prezidenta vēlēšanu protokols arī bija prasts un kļūdains, nevis oficiāls dokuments. 😉 https://t.co/0CQnvv4sQP — Alīna Samīte (@AmiSkywalker) August 24, 2023

Personas kodus jau sen nekur neraksta, jo teorētiski tas ir pietiekami, lai nozagtu identitāti. Ir gana daudzi liecinieki notikumam, ieskaitot pašu prezidentu, lai nerastos šaubas, par kuru Eviku Siliņu ir runa. Šaubu gadījumā neapskatītu vienu dokumentu atrauti no realitātes. — risikawi (@risikawi) August 25, 2023

Tā kā Evika nav īsts vārds, gan jau nav daudz. — Armands (@thearmi) August 25, 2023

Personas koda nenorādīšana un Vienotība, tā jau ir klasiska kaite. 🙂 https://t.co/wp8lpqYtbo — Normunds X. (@NormundaProfils) August 25, 2023

Ak, vai! Līdz šim šķita, ka tādas paviršības pieļaut var tikai Saeima. https://t.co/2B3cuEnbPu pic.twitter.com/JRoEq4UYV7 — Ivars (@IvarsTracums) August 25, 2023

Kurai pirmajai izdosies sastādīt, tā arī būs īstā! — Māris Mednis 🇱🇻❤️🇵🇱🇱🇹🇪🇪🇭🇷🇺🇦 (@BTiesiskums) August 24, 2023

Viena pamēģinās tad apniks tad ies nākamā līdz visas Evikas — jaņčuks (@o_rozentals) August 25, 2023

Jā, gandrīz vai “Ojārs Grīnbergs #2″…! — Artis Dobrājs 🇺🇦 (@artis_dobrajs) August 25, 2023

“Bezpartejiskā Evika Siliņa no Baltinavas, dzimusi 1956.g 18. martā izveido jaunu valdību ar Savām draudzenēm, LPV un S!” — Kārums🇱🇻🇺🇦🇪🇺🏳️‍🌈🇸🇪🇷🇴🌲🌳 (@Latvian_Potato_) August 25, 2023

Atsper durvis saeimā un dzird, kā viena no Evikām Siliņām no Pabažiem saka: “now listen up here’s the story how” — GaujasKrasts (@GaujasKrasts) August 26, 2023

Cik Jums nāk prātā? Man liekas ka nevienam citam šaubas nerodas par kuru Eviku Siliņu ir runa. — Kaspars Freimanis (@kasparsf) August 25, 2023

Jau vēstīts, ka Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Ministru prezidenta amatam 24.augustā nominēja “Jaunās vienotības” (JV) pieteikto premjera amata kandidāti, pašreizējo labklājības ministri Eviku Siliņu (JV).

Rinkēvičs preses konferencē pauda pārliecību, ka Siliņa spēs veikt šo uzdevumu ātrā laikā. “Siliņas pieredze un zināšanas ir labs sākums, lai izveidotu darboties spējīgu Ministru kabinetu,” sacīja Valsts prezidents.

Viņš arī norādīja, ka neformālās konsultācijās, kas ir notikušas, tostarp arī trešdien tiekoties ar piecu partiju pārstāvjiem, viņš guva pārliecību, ka Siliņai ir labas iespējas sastādīt pēc iespējas plašāku Ministru kabinetu un gūt atbalstu parlamentā. Tāpat tikšanās laikā Siliņa paudusi apņēmību strādāt pie tā, lai valsts attīstības mērķi, tostarp ekonomikā, izglītībā un drošības stiprināšanā, būtu tuvu tam, par ko amatpersonas runājušas konsultācijās.

Prezidents cer, ka līdz septembra vidum šis uzdevums – valdības izveidošana – tiks izpildīts.

Lēmumu par Siliņas aicināšanu Rinkēvičs pieņēma pēc šonedēļ notikušajām sarunām ar visām Saeimas frakcijām. Siliņa bija vienīgā partiju oficiāli izvirzītā pretendente premjera amatam.