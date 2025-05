Ilustratīvs foto. Rīga. Foto: Īriss Sviklis/LETA

Cik kvalitatīvi tiek asfaltētas Rīgas ielas







Rīgas ielas tiek remontētas neprofesionāli un nekvalitatīvi, vietnē X pauž bijušais Rīgas domes Satiksmes departamenta vadītājs Emīls Jakrins. Kā piemēru viņš min to, ka tikai pērn ar vērienu noasfaltētā Ulmaņa gatve ir vienos ielāpos, un tas liecina tikai par to, ka Rīgas dome nekontrolē ceļu rekonstrukcijas darbus pilsētā un tie nav paveikti standartiem atbilstošā kvalitātē.

“Ielāpi uz pagājušā gadā noasfaltētās K.Ulmaņa gatves ceļu seguma uzlikti maija svētku brīvdienu laikā tādā kā pusslepenā režīmā,” sarunā ar LA.LV saka Emīls Jakrins. Pēc viņa teiktā brīvdienas šo darbu veikšanai, iespējams, izvēlētas tādēļ, lai pēc iespējas mazāk rīdzinieku vērotu šo rosību.

“Visa tā lielība par to, ka, redziet, kā mēs tur asfaltējam daudzus kvadrātmetrus, jau tagad sāk izskatīties pēc ļoti neprofesionālas darbības. Rīgas pilsēta ir izvēlējusies pašu vienkāršāko un lētāko uz āru vērsto risinājumu – taisīt daudzus kvadrātmetrus ar asfalta klājumu, bet uz ļoti īsu laiku.”

Emīls Jakrins skaidro, ka asfalta seguma virskārtas nomaiņa ir risinājums vien uz diviem, veiksmes gadījumā trim gadiem. “Lai arī iepriekš bedrainā Kārļa Ulmaņa gatve šogad pirms vēlēšanām izskatās gluži kā jauna, pie tik intensīvas satiksmes šis ielas posms jau nākamgad izskatīsies tieši tāpat, kā bija pirms asfalta seguma uzklāšanas, bet aiznākamgad būs jāremontē no jauna,” saka Emīls Jakrins.

Viņš uzsver, ka asfalta seguma biezumam jābūt trijās kārtās, bet zem šī “pīrāga” nepieciešams stabils pamats. “Nekas no tā netiek darīts un līdz ar to Viļņa Ķirša lielīšanās par milzīga daudzuma asfalta klājuma kvadrātmetru nomaiņu ir tikai īstermiņa risinājums un nav bijis arī ekonomiski pareizākais veids, kā to darīt. “Šāds Rīgas ielu salāpīšanas režīms uz dažiem gadiem diezin vai priekš rīdziniekiem ir pats labākais un izdevīgākais,” pauž Emīls Jakrins.