No sākuma "iekrita" Kariņš, tagad Tramps: skaistais dāvinājums, par ko tagad nāksies maksāt tautei







Prezidents Donalds Tramps apgalvo, ka saņemšot “bezmaksas, ļoti dārgu lidmašīnu” no Kataras karaļnama. Taču šis “dāvinājums” ASV nodokļu maksātājiem var izmaksāt simtiem miljonu, raksta Politico.

Kataras Aizsardzības ministrija apsver iespēju nodot luksusa Boeing 747-8 ASV Aizsardzības departamentam, lai to pārveidotu par pagaidu Air Force One. Taču, kā norāda bijušie Gaisa spēku amatpersonas, lidmašīna būtu jāizjauc līdz rāmim un jāpārbūvē pilnībā, lai tajā iekļautu prezidenta sakaru un drošības sistēmas. Izmaksas – līdz pat vairākiem simtiem miljonu dolāru.

“Tas nav īsts dāvinājums,” norāda Kongresa loceklis Džo Kortnijs. “Tā būtu milzīga, nefinansēta pārbūve.”

Tramps uzstāj: “Tikai muļķis atteiktos no bezmaksas dārgas lidmašīnas.” Tomēr eksperti atgādina – lidmašīnas saturs ir svarīgāks par tās modeli.

Prezidenta vajadzībām nepieciešamas unikālas, drošas un izdzīvošanai pielāgotas sistēmas – sākot no elektromagnētiskās aizsardzības līdz slepeniem sakariem.

Bijušais Gaisa spēku iepirkumu vadītājs Endrū Hanters norāda: “Jebkura šāda pārbūve maksātu desmitiem vai simtiem miljonu.” Un tam jāpievieno arī izmaksas par ārvalstu tehnoloģiju pārbaudi un potenciālu izņemšanu no sistēmām.

Esošais Air Force One projekts kavējas, un Boeing piegāde tagad gaidāma ne ātrāk kā 2027. gadā. Uzņēmums jau absorbējis miljardiem dolāru izmaksu pieaugumu, jo līgums tika slēgts par fiksētu cenu.

Daži demokrāti kritizē šo “lidmašīnas darījumu” kā ētiski apšaubāmu un juridiski apšaubāmu ārvalstu dāvanu, kas novērš uzmanību no nepieciešamās Boeing lidmašīnu piegādes. Tramps savukārt sauc kritiķus par “pasaules līmeņa neveiksminiekiem” un uzsver, ka dāvinājums esot caurspīdīgs un ekonomiski izdevīgs.

“Kāpēc Katara to vispār atdod?” jautā eksperti. Iespējams – tāpēc, ka pat viņiem tā ir pārāk dārga.

Līdzīgā situācijā bija nonācis mūsu bijušais Ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Viņš gan nesaņēma dāvinājumā lidmašīnu, bet dārgus lidojumus savā veidā gan. Dāvanā no Latvijas nodokļu maksātājiem, viņiem pašiem par to nemaz nezinot, atgādinām, kā sabiedrības kritiku pirms pāris gadiem izpelnījās Kariņa ministru prezidenta laika vadīto delegāciju veiktie speciālie avioreisi laika posmā no 2021.gada līdz 2023.gada septembrim. Krietni vēlāk tika atklāts, ka no valsts budžeta atbilstoši Valsts kancelejas apkopotajai informācijai šie lidojumi izmaksājuši nodokļu maksātājiem 613 830 eiro.

Latvijas ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš 2023. gada decembrī TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” skaidro vai šodien viņš rīkotos citādi saistībā ar skandālu izmantojot privātos avioreisus.

Kariņš skaidro, “Tajā laikā es uzdevu jautājumus vai tas ir paredzēts? Vai tas ir budžetā? Man skaidroja, ka jā.” Attiecīgi vairāk jautājumus ministrs neesot uzdevis. Krišjānis Kariņš skaidro, ka ar šodienas acīm skatoties viņam būtu bijis jāuzdod vairāk jautājumu.

Tomēr viņš aicina skatīties uz šo situāciju no praktiskās puses. Tas bija laiks, kad daudz kur bija jānokļūst, Covid-19 laiks, kad avioreisi vēl bija ierobežotā skaitā. Pašlaik liela daļa reisu ir atjaunoti, tomēr tajā laikā tas tā nebija.

“Tad, kad bija kaut kur jānokļūst, mans birojs un kanceleja kopā skatās vienkārši kā to operatīvāk un labāk izdarīt. Pamatā komercreisi, bet ir arī zināms skaits ar speciālajiem avioreisiem.”

Kariņš pauž viedokli, ka ir svarīgi saglabāt iespēju pēc vajadzības šādu pakalpojumu izmantot Valsts prezidentam, valdības vadītājam un varbūt vēl kādai amatpersonai. Kas būtu jādara savādāk- šāda informācija būtu uzreiz jāpublisko: “Cik? Kur? Kāpēc? Un tā tālāk, lai nekrātos jautājumi vai aizdomas nākotnē,” savu viedokli pauž ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš.

Jau iepriekš ir vēstīts, ka daļā sabiedrības kritiku izpelnījušies Kariņa ministru prezidenta laika vadīto delegāciju veiktie speciālie avioreisi no 2021.gada līdz 2023.gada septembrim no valsts budžeta atbilstoši Valsts kancelejas apkopotajai informācijai izmaksājuši 613 830 eiro.