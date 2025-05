Foto. pexels.com/Meri Verbina

FOTO. Ceriņu purpura valdzinājums: stādi tagad, lai baudītu krāšņus ziedus jau pavisam drīz







Ceriņi – ar savu reibinošo smaržu un krāšņajiem ziediem – ir dārza pērles, kas iedvesmojušas māksliniekus, mūziķus un dzejniekus gadsimtiem ilgi. Lai gan tie zied tikai dažas nedēļas pavasarī vai vasaras sākumā, to skaistums un aromāts padara katru mirkli neaizmirstamu.

Ceriņi (Syringa vulgaris) ir cēlušies no Balkānu kalniem, bet to nosaukums aizgūts no persiešu vārda “nīlak”, kas nozīmē zilganu, ņemot vērā to ikoniskās purpura ziedlapiņas.

16. gadsimtā flāmu botāniķis Ogjē Giselēns de Busbeks atveda ceriņus no Stambulas uz Vīni, un drīz tie kļuva par Eiropas dārzu mīluļiem. Francijā Lemuānu ģimene 19. gadsimtā izveidoja vairāk nekā 200 ceriņu šķirnes, tostarp slaveno “Madame Lemoine” – sniegbalto skaistuli, kas joprojām ir iecienīta visā pasaulē.

Latvijā ceriņi ir neatņemama daļa no lauku sētām un arī pilsētu dārzos, simbolizējot pavasara atnākšanu. Ceriņi nav tikai dekoratīvi – tie piesaista bites un tauriņus, veicinot dārza ekosistēmu, un to ziedi ir ēdami, piemēroti sīrupiem vai desertu rotāšanai.

Aprīļa beigas, kad augsne sāk sasilt un pumpuri mostas, ir izšķirošs laiks, lai sagatavotu ceriņus ziedēšanai un nodrošinātu to veselību visas sezonas garumā.







































































































