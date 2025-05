Uģis Kuģis. Foto: ekrānuzņēmums

VIDEO. Krišnaīts Uģis Kuģis izraisījis autoavāriju; auto bijuši arī bērni un sieva







Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieki Kuģu ģimene nonākusi ne visai patīkamā situācijā – Uģis kopā ar sievu un bērniem iekļuvis satiksmes negadījumā. Lai gan fiziski visiem viss ir kārtībā, notikušais raisa dažādas pārdomas.

Uģa automašīnai ir pamatīgi apskādētas autovadītāja durvis, taču otrai mašīnai iesistas pasažiera durvis. Uģis par notikušo stāsta: “Iesvētības! Izbraucu ārā no “Spices” – it kā mani tur palaida, it kā mani tur nepalaida mašīna.

Es aizbraucu un pēc tam sapratu, ka esmu nogriezis ceļu un izraisījis avāriju. Kad policista kungi atbrauca, viņi bija diezgan mierīgi, viņi atpazina mūs, bet dusmīgi viņi nebija.”

Visvairāk neesot patīkami tas, ka viņam sanācis citiem cilvēkiem likt justies slikti, tāpēc viņš pārliecināti atzīst: “Es pilnībā uzņemos atbildību!”

