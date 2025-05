Foto: Ekrānuzņēmums no “X”/Inga Springe

Rēzeknē bažas raisa provokatīvas lapiņas, kas parādījušās uz māju durvīm Ieteikt







Rēzeknē iedzīvotāju uzmanību piesaistījušas savādas lapiņas, kas parādījušās pilsētvidē. Uz tām redzams QR kods un uzraksts: “Atveriet robežu Latvijā ar Krieviju un Baltkrieviju.”

Par to savā “X” kontā ziņo žurnāliste Inga Spriņģe, raisot diskusijas par šādu aicinājumu izcelsmi, nozīmi un iespējamajiem mērķiem.

Rēzeknē uz māju durvīm esot parādījušās šādas lapiņas. Vai vēl kāds ir manījis? Paldies. pic.twitter.com/q9jXk8moLQ — Inga Springe (@IngaSpringe) May 12, 2025

QR kods ved uz mājaslapu Change.org, un tajā norādīts, ka petīcijas autore ir Monika Neimane.

Petīcijas centrā ir jautājums par robežkontroles punktu atvēršanu uz Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežas.

Lūk, kā pamatots šīs petīcijas nozīmīgums: “Pēdējo gadu laikā attiecības starp Latviju, Krieviju un Baltkrieviju ir ievērojami pasliktinājušās vairāku iemeslu dēļ. Baidoties no hibrīdapdraudējuma un migrācijas krīzes riskiem, Latvijas valdība rīkojās nacionālās drošības interesēs un 2023. gadā pieņēma lēmumu slēgt robežkontroles punktus “Pededze”, “Vientuli” un “Silene”.

No 2025. gada 19. marta Latvijas iestādes nolēma pārtraukt Grebņevas, Terehovas un Paternieku kontrolpunktu šķēršošanu uz robežas ar Krieviju un Baltkrieviju kājām un ar riteņiem. Tomēr ir iespējams, ka tuvākajā nākotnē šie kontrolpunkti tiks slēgti arī autobraucējiem.

Šobrīd ir iespējams Latvijas-Krievijas un Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsot tikai ar autotransporta līdzekļiem, kas, savukārt, rada zināmas grūtības pierobežas iedzīvotājiem un cilvēkiem, kuri dodas uz ārzemēm darba nolūkā, jo ne visiem iedzīvotājiem ir personīgās automašīnas.

Nesen kļuva zināms, ka Latvijas parlaments atbalstījis iniciatīvu aizliegt organizēt tūrisma braucienus uz Baltkrieviju, motivējot to ar to, ka tūrisma braucieni varētu apdraudēt “Latvijas iedzīvotāju drošību, veselību un dzīvību”. Tomēr jāatzīmē, ka mūsu pilsoņi, pārsvarā pensijas vecuma, regulāri un par pieņemamām cenām dodas uz Baltkrievijas sanatorijām, lai veiktu atveseļošanās procedūras. Mūsu vidū ir vecāki bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, kuriem nepieciešama tāda medicīniskā un psiholoģiskā rehabilitācija kā delfīnuterapija. Tā kā mūsu valstī nav delfinārija, vairāki no viņiem iepriekš ir braukuši uz Minskas delfināriju.

Daudziem Latvijas iedzīvotājiem ir radinieki, kas apglabāti Krievijā un Baltkrievijā, un uz robežām ieviestie ierobežojošie pasākumi apgrūtina kapsētas apmeklēšanu kaimiņvalstīs. Cilvēkiem būs grūti rūpēties par savu tuvinieku kapiem, tāpēc daudzi no tiem paliks aizmirsti un pamesti.”

Valsts policija uz LA.LV lūgumu sniegt komentāru atbild, norādot, ka Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde ir informēta par šo notikumu un skaidro notikušā apstākļus. Šobrīd plašāki komentāri netikšot sniegti.