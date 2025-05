Skaudrā patiesība par Latvijas reģioniem: “Mazo slimnīcu slēgšana iet roku rokā ar iedzīvotāju skaita samazināšanos” Ieteikt







TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs”, runājot par slimnīcu darbu Latvijā, Latvijas Slimnīcu biedrības valdes priekšsēdētājs Jevgēņijs Kalējs atzina, ka mazo slimnīcu slēgšana reģionos “iet roku rokā ar iedzīvotāju skaita samazināšanos”.

“Ja tur joprojām būtu pacienti, tad noteikti tās slimnīcas vēl funkcionētu. Bet tā kā nav to pacientu, un diemžēl tas pacientu skaits – kopējo iedzīvotāju skaits Latvijā samazinās, tāpēc šīs mazās slimnīcas nevar funkcionēt pēc tādiem principiem, kādi pašreiz ir Latvijas valstī, kur maksā par pakalpojumu, nevis tur ir slimnīca, kas pakalpojumus var sniegt arī mazākam iedzīvotāju skaitam, un par to varbūt saņemt papildus lielāku atalgojumu,” sacīja Kalējs.

Jāņem arī vērā fakts, ka arī tajos Latvijas reģionos, kur kādreiz atradās šīs mazās slimnīcas, vēl arvien kāds dzīvo un viņiem veselības aprūpes pakalpojumi ir nepieciešami.

“Bet, lai viņi saņemtu pakalpojumu, viņiem ir jābrauc kaut kur tālāk uz reģionālo slimnīcu vai pat universitātes slimnīcu. Šie skaitļi ir tādi, kas tomēr liecina par to, ka iedzīvotāju skaits reģionos ir mazāks, piemēram, es kādreiz strādāju Saldus slimnīcā 20 gadus. Kādreiz tur bija vairāk nekā 40 tūkstoši iedzīvotāju, tagad – knapi pāri 20 tūkstošiem. Līdz ar to tās slimnīcas funkcijas, ieskaitot dzemdību nodaļu, ķiruģisko aktivitāti, – to apjoms kopumā samazinās,” skaudro situāciju saistībā ar mazajām slimnīcām reģionos un to slēgšanu raksturoja Latvijas Slimnīcu biedrības valdes priekšsēdētājs Kalējs TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs”.



