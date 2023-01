Foto: Shutterstock

Cik latviski izrādījušies kuldīdznieki? Lūk, kādi ir aizvadītā gada populārākie bērnu vārdi Ieteikt







Gleznainā Ventas rumba un Kuldīgas Rātsnama ēka, Skrunda ar savu romantisko muižu un Alsunga ar suitu tradīcijām mudina arvien vairāk ģimenes no visas Latvijas laulību reģistrēt tieši Kuldīga novadā.

Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas informācija liecina, ka pērn novadā noslēgtas 290 laulības – par četrām vairāk kā gadu iepriekš. 2022. gadā visbiežāk pāri par laulības ceremonijas vietu izvēlējušies dzimtsarakstu nodaļu – Kuldīgas Dzimtsarakstu nodaļā “jā” vārds izskanējis 235 reizes, bet 55 laulības slēgtas Kuldīgas novada baznīcās.

Populārākais vecums, lai iestūrētu laulības ostā

Populārākais laulību noslēgšanas vecums pāriem bijis 23 līdz 36 gadi, tomēr 2022. gadā novada Dzimtsarakstu nodaļās salaulāti arī jaunieši – jaunākā līgava bijusi 18 gadus jauna, bet līgavainis – 19 gadus jauns. Pie altāra devušies arī ļaudis pensijas vecumā – vecākais līgavainis bijis 82 gadus vecs, kamēr kundze “jā” vārdu teikusi 76 gadu vecumā. No reģistrētajām laulībām 2022.gadā 8 pāri bijuši tādi, kur viens no laulātajiem ir citas valsts piederīgais.

Zēnu dzimis vairāk

2022. gads Kuldīgas novadā iezīmējies ar jaundzimušo zēnu pārsvaru – no visiem 239 novadā dzimušajiem mazuļiem lielākā daļa jeb 149 bijuši zēni, kamēr meitenes – 90, liecina Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas apkopotā informācija. No 2022. gadā novadā dzimušajiem bērniņiem 86 saviem vecākiem ir pirmās atvases, 85 ģimenēs ienācis otrais, bet 50 ģimenēs trešais mazulis, 16 ģimenes sagaidījušas savu ceturto, bet divas – piekto un sesto bērniņu.

Kādi bijuši populārākie bērnu vārdi?

Kuldīgas novadā aizvadītā gada populārākie vārdi meitenēm bijuši: Adele (4), Grēta (4), Ieva (3) un Elza (3), savukārt zēniem – Jēkabs (7), Roberts (6), Jānis (5), Kārlis (5), Miķelis (5), Ralfs (5), bet interesantākie – Eila, Lindija, Eloīze, Hanija, Džoela, Abigeila, Noa, Alika, Sanema, Elijs, Eliots, Nestors. 19 ģimenes saviem bērniņiem devuši divus vārdus.

2022.gadā Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 458 aizsaulē aizgājušie. No reģistrētajiem mirušajiem 223 sievietes un 235 – vīrieši.

Aicina “Zelta pārus” ziņot par kāzu jubilejām

Ik gadu Kuldīgas novada pašvaldība godina un sveic “zelta pārus”, kuri atzīmē kopdzīves 50, 55, 60, 65 un 70 gadu jubilejas. 2022.gadā Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā pieteicās 22 ģimenes, Skrundā – 10 ģimenes un pagasta pārvaldēs 24 ģimenes. Pērn par savām “Zelta kāzām” ziņoja 34 pāri – 55 gadu kāzu jubileju atzīmēja 13, bet 60 gadu kāzu jubileju – 9.

Arī šogad Kuldīgas novada ģimenes aicinātas izmantot šo iespēju un saņemt naudas balvu no pašvaldības- tuvojoties ievērojamām gadadienām, lūdzam informēt par to Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekus vai pagastu pārvalžu vadītājus.

Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas pieņemšanas laiki ir pirmdienās no 15.00 – 18.00, otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no 8.00 – 12.00 un trešdienās no 13.00 – 17.00. Informācija pa tālr. 63323845, mob. tālr. 27020765; 27020957.