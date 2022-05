Cik šķeldas katlu mājas ir uzceltas un cik plāno uzcelt Rīgā? Ieteikt







Jau iepriekš medijos ticis ziņots, ka Rīga, lai mazinātu cenu spiedienu uz iedzīvotāju maciņiem, apsver iespēju pāriet uz plašāku šķeldas izmantošanu. Uz skatītāja jautājumu par to, cik šķeldas katlu mājas šobrīd Rīgā jau ir uzceltas un cik plāno uzcelt, TV24 raidījumā “Uz līnijas” atbildējis Jānis Lange, Rīgas pilsētas izpilddirektors.

“Attiecībā uz to, cik ir plānotas, principā pieņemts lēmums “Rīgas siltuma” pagājušā gada peļņu novirzīt piecu jaunu šķeldas katlu māju būvniecībai, lai panāktu to, ka divu gadu laikā Rīgas kreisais krasts ir neatkarīgs jau no gāzes jeb Krievijas dabas resursiem,” norāda izpilddirektors.

Līdz ar to var apgalvot, ka šajā virzienā pilsētas apkures sistēma attīstās, un “Rīgas siltums” aktīvi darbojas. Šajā gadā tikšot izbūvētas vismaz trīs šķeldas katlu mājas.

Ko šīs 3-5 katlu mājas tā globālāk dos rīdziniekiem? J.Lange atbild: “To, ka mēs būsim mazāk atkarīgi no dabasgāzes cenas.”

Tas visvairāk ietekmēs Daugavas kreisajā krastā dzīvojošos. “Ir plāns, ka divu gadu laikā “Rīgas siltums” nodrošinās siltuma ražošanu tikai no atjaunojamajiem resursiem. Jāsaka paldies “Rīgas siltumam”, kas tiešām ļoti aktīvi darbojas šajā virzienā.”

Pilsētai ir svarīgi mazināt energoatkarību. “Tas atstās ietekmi jau uz nākamo apkures sezonu. Tas mazinās potenciālo tarifu.”