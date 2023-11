Cilvēki spiesti turpināt ceļu pa sliedēm kur nu kurais… Pasažierus pēkšņi izsēdina no vilciena maršrutā Rīga-Jelgava

Cilvēki spiesti iet tālāk pa vilcienu sliedēm, kad pēkšņi apstājās vilciens Rīga-Jelgava pie Dalbes. Ekerānuzņēmums no Guntas Vīndedzes video soctīklā “Facebook”.

Ziņa papildināta ar “Pasažieru vilciens” un Satiksmes ministra Kaspara Briškena komentāru pl. 18:07.

Soctīklā “Facebook” šodien Latvijas valsts svētku brīvdienā, 19.novembrī, Gunta Vīndedze dalījusies ar nepatīkamu ziņu saistībā ar “Pasažieru vilciena” rīcību maršrutā Rīga- Jelgava.

Sieviete raksta: “Nu gribu atkal kārtējo reizi kratīt sirdi! Esmu no tiem, kas uz darbu un no darba brauc ar vilcienu! Šodien bija otrā reize neilgā laikā….vilciens Rīga – Jelgava apstājās [pie] Dalbes, visiem pasažieriem tika paziņots, ka vilciens tālāk nebrauks, jo neesot elektrības! Iepriekšējā reizē aizbraucām līdz stacijai “Cena”, tad vienkārši pateica, ka vilciens tālāk nekursēs, cilvēki pa sliedēm kur nu kurais – cits uz autobusu, cits zvanās bērniem, vecas tantiņas vispār nesaprot, ko darīt ? Vīrietim no Jelgavas tālāk autobuss iet, kuru viņš nokavēja…! Nu, tiešām, tas ir normāli, jautāju “LDz” [“Latvijas dzelzceļš”? Normāli priekš 21.gadsimta?”

Sieviete ierakstā “Facebook” turpināja piedzīvoto vilcienā, citiem stāstot savu bēdu: “Cilvēki brauc uz darbu, kavē …bērni uz skolu, citi pēdējo naudiņu iztērē un nenokļūst līdz galam. Jūs ko domājiet, ka visi ir miljonāri? Kā jūs?

Tiešām ticat, ka var savu laimi uzcelt uz citu nelaimēm? Naudu nokāšat un tālāk ko? Kā no turienes veciem cilvēkiem tikt tālāk? Bardaks! Kad vienreiz jūs domāsiet par tautu, nevis tikai par sevi un kā piebāzt savu maku! Vai tad nav gana? Tauta uz ceļiem nolikta, bet jums pofig …jums vienalga, kā cilvēkiem dzīvot! Cits varbūt pēdējos centus salasa tai biļetei, a jūs ko? Tad piedāvājiet autobusu vai ko? Aizvedied cilvēkus …palīdziet! Kauns! Tiešām kauns par jums, kauns par valsti, kauns, ka cilvēki mūsu valstī nav nekas!”

Cilvēki komentēja šo ierakstu, arī paužot savu sašutumu par “Pasažieru vilciens” attieksmi pret pasažieriem.

“Ārprāts! Ārzemēs tādos gadījumos atsūta cilvēkiem autobusu! Te pamet meža vidū novārtā! Tur pat sabiedriskais nekursē!” emocionāli komentē Marina.

Santa raksta: “To gan nevajadzētu tā atstāt, gadīties jau var visādi, bet AS “Pasažieru vilciens” bija jānodrošina variants “B”, kā jums nokļūt līdz ieplānotajam galamērķim bez maksas!”

“Alises brīnumzemē…viss kas var gadīties,” piebilst Reinis. Benita uzskata: “Murgs! 21. gadsimts!”

“Kas par šo sakāms ir AS “Pasažieru vilciens”? Un kā tagad cilvēkiem mājas tikt?” jautā Armands.

Inese ieteica variantu: “Vajadzēja sēdēt tālāk vilcienā un lai AS “Pasažieru vilciens” domā, kā lai nogādā cilvēkus līdz galamērķim.”

“Šeit labi redzam valdības prioritātes un attieksmi: svešas ideoloģijas, savtīgi projekti, finansiāls atbalsts citiem no (uz tautas rēķina) aizņemtajiem miljardiem…viņiem prioritāte ir VISS svešais. Ne Latvija, ne mūsu cilvēki, ne ģimenes, ne bērni…,” rezumēja Šarlote.

Reaģējot uz pasažieru sūdzību un plašo sabiedrības rezonansi soctīklos un medijos, “Pasažieru vilciens” Komunikācijas un mārketinga daļas vadītāja Sigita Zviedre skaidroja, kādēļ tā noticis. Izrādās, ka konkrētais vilciens maršrutā Rīga – Jelgava apstājies dispečera kļūdas dēļ.

“”Latvijas dzelzceļa” dispečera kļūdas dēļ vilciens Nr.6709 Rīga (07.40) – Jelgava (08.27) tika nosūtīts pa dzelzceļa ceļu, kura kontakttīklā nav sprieguma, tāpēc elektrovilciens apstājās pirms pieturas punkta “Dalbe”. Ņemot vērā, ka pieturas punkts “Dalbe” atradās pārsimts metru attālumā no vilciena apstāšanās vietas, pasažieri devās uz to, lai turpinātu ceļu līdz Jelgavai ar nākamo vilcienu Nr. 6713 Rīga (08.35) – Jelgava (09.20). Mūsu brigāde palīdzēja cilvēkiem izkāpt no vilciena un deva norādījumus, ka ir droši doties uz pieturas punktu. Šis vilciens atbrauca ātrāk, nekā būtu bijis iespējams piesūtīt autobusu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!” tā radušos situāciju skaidroja uzņēmumā “Pasažieru vilciens”.

Satiksmes ministrs Briškens: šādi pasažieru drošības pārkāpumi nedrīkst atkārtoties

Satiksmes ministrs Kaspars Briškens (P) gan uzskata, ka šāda rīcība ir nepieļaujama.

Ministrs ziņu aģentūrai LETA skaidroja, ka tuvākās stacijas “Dalbe” perons bija netālu un redzams no mašīnista kabīnes, tāpēc mašīnists atļāva vilcienam ripot stacijas virzienā, nevis strauji bremzēja. Vilciens apstājās 200 metrus pirms stacijas, un tika izdarīta izvēle negaidīt uz vietas autobusu, bet instruēt pasažierus doties līdz stacijai kājām. Speciāli norīkots autobuss ierastos pēc pasažieriem vairākas stundas vēlāk nekā jauns vilciens, apgalvo Briškens.

Tomēr viņš uzsver, ka ir bīstami un nepieļaujami pasažieriem likt pārvietoties tādu attālumu pa sliedēm.

Ministrs vērš uzmanību, ka nav izstrādāts pietiekami labs rīcības algoritms, kā rīkoties šādās situācijās. Tas pieredzēts jau pagājušā mēneša vētras laikā. Turklāt cilvēciskas kļūdas ir jānovērš pirms tās notiek – ar papildus mehānismiem reisu vadībai, īpaši remontdarbu laikā. Visbeidzot ārkārtas situācijās uz autobusu nevajadzētu gaidīt stundām ilgi, norāda politiķis.

Viņaprāt, problēmu cēloņi slēpjas ilgstošā investīciju nepietiekamībā dzelzceļa pamatinfrastruktūrā. “Tā vietā, lai investētu modernās kustības vadības sistēmās, elektrotīkla modernizācijā un pasažieru staciju infrastruktūrā, līdzekļi vēsturiski novirzīti tranzītkravu apkalpošanas infrastruktūrā. Tāpat redzam būtiskus trūkumus arī dzelzceļa nozares pārvaldības modelī, tehnoloģijās un krīzes vadībā,” tviterī raksta Briškens, aicinot nevainot personīgi LDz un PV darbiiekus.

Ministrs esot nodevis abu uzņēmumu vadībai, ka šādi pasažieru drošības pārkāpumi nedrīkst atkārtoties.

“Šeit ir skaidri redzamas problēmas un jau zināmi risinājumi. Mēs nevaram mainīt arhaisku sistēmu acumirklī, bet strādāsim, lai panāktu nozares modernizāciju,” sola Briškens, nozares vārdā publiski atvainojoties reisa pasažieriem par neērtībām.

Pasažieru sabiedrisko pārvadājumu kvalitātes uzlabošana ir un paliks viena no Satiksmes ministrijas galvenajām prioritātēm, piebilst ministrs.

