Cilvēks kā medījums: 10 dzīvnieki, kas teorētiski varētu norīt cilvēku bez košļāšanas 0
Dzīvnieku pasaulē netrūkst radību, kas spētu nomedīt un apēst cilvēku. Taču daudz mazāk ir tādu, kas teorētiski spētu cilvēku norīt veselu, nesakošļājot un nesaplēšot gabalos.
Lielākā daļa plēsēju savu medījumu košļā vai vismaz saplēš mazākos gabalos pirms apēšanas. Tomēr ir arī tādi, kas upuri aprij vienā piegājienā. Stāsti par cilvēkiem, kurus veselu norijuši vaļi, čūskas vai citi milzīgi dzīvnieki, sastopami jau gadsimtiem ilgi – sākot ar Bībeles stāstu par Jonu un vali.
Bet cik daudz patiesības ir šajos nostāstos? Portālā Discoverwildlife.com aplūkotie desmit dzīvnieki, kuri teorētiski varētu norīt cilvēku veselu.