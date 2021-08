“Cilvēks var būt ar saviem uzskatiem un nevakcinēties, bet nedrīkst krāpt pārējos,” Zatlers par bailēm un sodiem Ieteikt







Kāpēc cilvēkiem ir bail vakcinēties? Kāpēc mediķi špricē garām rokai vai ūdeņus, iedzīvotāji gatavi maksāt bargu naudu par viltotiem sertifikātiem?

“Bailes piemīt katram cilvēkam. Vienam bailes no augstuma, citam no zirga vai slēgtas telpas, tāpēc nav nekāda brīnuma, ka ir bailes arī no vakcīnas.

Tas ir cilvēcīgi, tas ir jāsaprot, ar to ir jārēķinās un tas ir jāizprot,” RīgaTV 24 raidījumā “Ziņu top” atbild Valdis Zatlers, Valsts prezidents (2007-2011).

Bet pavisam pretēja nostāja viņam ir pret Covid-19 sertifikātu viltotājiem.

“Tā ir krāpšana. Kā teica, ka tā ir divu cilvēku vienošanās, tad tā jau ir krāpšana grupā.

Cilvēks var būt ar saviem uzskatiem un nevakcinēties, bet nedrīkst krāpt pārējos cilvēkus, saņemot priekšrocības, kas ir vakcinētiem ļaudīm, saglabājot savu negatīvo attieksmi,” bijušais Valsts prezidents teic.

Viņaprāt šie gadījumi ir smagi jāsoda.

“Pastāv dažādi zvēresti, ko mēs visi mediķi esam nodevuši, un pastāv arī juridiskais rāmis, lai saprastu, ka tā darīt nevar,” Zatlers norāda.