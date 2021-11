Labas lietas priekam un iedvesmai iesaka Ilze Kuzmina Ieteikt







Ilze Kuzmina, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

“Nekādas lielās lietas mēs nevaram izdarīt: mēs varam izdarīt tikai sīkas lietas, toties ar lielu mīlestību.” /Māte Terēze/

Klasiskas vērtības

Uzzini ko vērtīgu!

Ēdamistabas mēbeļu komplekts “Saulīte”. 1975. Dizaina autore Maija Pumpura, ražotne “Teika”. 1975. gadā Plovdivas Mēbeļu izstādē ieguvis zelta medaļu. Foto: V. Ezeriņš/LNMM

Mājsēdi var izmantot, lai paplašinātu redzesloku. Viena no iespējām: klausīties lekcijas ciklā “Klasiskās vērtības”, ko tiešsaistē piedāvā Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs. Lekcijās tiek aplūkots latviešu dizains un profesionālās amatniecības attīstība 20. gadsimtā.

Divas cikla lekcijas jau bijušas, bet divas vēl priekšā. 10. novembrī pulksten 17.30 mākslas zinātniece Inta Pujāte aplūkos “Belle Époque” periodu, kas Latvijā bija jaunas un radošas mākslinieku paaudzes darbības laiks. Viņi, līdzīgi saviem laikabiedriem Eiropā, strādāja dažādās mākslas jomās, cenšoties radīt modernu formu un vienotu stilu arhitektūrā, interjerā, vizuālajā mākslā, grāmatu un žurnālu noformēšanā.

Cikla noslēgumā 1. decembrī plkst. 17.30 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja vēsturniece Zita Pētersone stāstīs par vienu no vecākajām un veiksmīgākajām stikla ražotnēm Rīgā – Iļģuciema stikla fabriku. Lai pieteiktos bezmaksas “Zoom” lekcijām, jāaizpilda pieteikšanās forma: “ej.uz/KlasiskasVertibas”

Grāmata

Caur smiekliem par traģisko

Kā pārvarēt teju nepārvaramas sāpes? Kā izmukt no sev lemtā traģiskā likteņa, pat ja šī nolemtība ir tikai iedomāta? Divpadsmit gadus vecā Saša atrod risinājumu, kāds pieaugušajiem noteikti neienāktu prātā: viņa nekad neraudās un būs allaž jautra, turklāt kļūs par stendapa karalieni. Viņa būs pilnīgs pretstats savai mammai! Ceļā uz šī mērķa sasniegšanu meitene iekuļas smieklīgās situācijās. Stāsta uzbūve liek smieties vai līdz asarām, bet tad pēkšņi gribas raudāt pa īstam. Šķiet, lasītājs izdzīvo līdzīgu emociju gammu kā Saša, tikai, protams, vājākā intensitātē.

Jennijas Jēgerfeldes grāmatu “Stendapa karaliene”, kas būs interesanta un vērtīga gan pusaudžiem, gan viņu vecākiem, laidusi klajā izdevniecība “Latvijas Mediji”.

Rokdarbi

Lai top kas jauns!

Foto: Ilze Kuzmina

Protams, veikalos var nopirkt visu un vēl vairāk! Taču mūsdienu adītājas ada ne jau tāpēc, ka nebūtu ko vilkt mugurā. Adīšana ir patīkams laika kavēklis ar pievienoto vērtību. Zinātnieki atklājuši, ka adīšana mazina stresu, trauksmi un depresiju, palēnina kognitīvo saslimšanu attīstību, palīdz uzlabot atmiņu.Turklāt mūsdienās pieejams ļoti plašs dziju, adāmadatu un pamācību klāsts. Tāpat piedāvājumā ir gan bezmaksas, gan maksas meistarklases un adīšanas skolas. Tās var meklēt, piemēram, “Facebook” vietnēs “Grietaknits” vai “Irbeknits”.

Pastaiga dabā

Atklāj ko neredzētu!

Foto: Ilze Kuzmina

Skaisti skati tepat, Latvijā, atrodami allaž. Un kur nu vēl svaigā gaisa un kustību pozitīvais lādiņš! Tikai nebrauciet tālu prom no mājām, lai pagūtu atgriezties līdz komandantstundai! Un izvēlieties mazāk populāras pastaigu takas, lai izvairītos no ļaužu pūļiem. Mans nesenais atklājums: Daudas ūdenskritums Siguldā. Tālu no ierastajām tūristu takām, taču skaists visos gadalaikos. Aukstās ziemās ūdensstraume pat sasalst, veidojot milzu lāstekas.

Smadzeņu kustināšana

Sacenties ar citiem “online” viktorīnās!

Publicitātes foto

Latvijā darbojas vairāki uzņēmumi, kas rīko dažādus prāta spēļu turnīrus. Jo sevišķi populāras ir viktorīnas, kas pandēmijas laikā pārcēlušās uz virtuālo vidi. Mūsu ģimenē izmēģināts divu viktorīnu organizētāju piedāvājums: “Prāta spēles” un “Viktorīna”. Darbības princips abām līdzīgs: jāatrod interesējošā viktorīna spēļu organizētāju mājaslapā, jāreģistrējas spēlei, jāsamaksā dalības maksa (parasti pieci vai seši eiro) un spēles laikā tai jāpieslēdzas, izmantojot divas viedierīces, jo viena nepieciešama, lai skatītos un klausītos spēli, bet otra, lai sniegtu atbildes uz jautājumiem.

Tuvākās viktorīnas: 4. novembrī Harija Potera viktorīna un Mājas turnīrs, kurā ietvertas dažādas tēmas; 6. novembrī “POP- UP” viktorīnu vakars, kurā arī būs jāpārzina vairākas tēmas. Sīkāka informācija: “www.prataspeles.com” un “www.viktorina.lv” vai spēļu rīkotāju “Facebook” vietnēs.

Izrāde

Leļlu teātris, neizejot no mājas

Aina no izrādes “Pelnrušķīte”. Publicitātes foto

Dīvānzāle ir atvērta. Teātri spiesti atjaunot pandēmijas laika piedāvājumu: teātra izrādes onlainā. Leļļu teātris piedāvā vietnē “www.bilesuparadize.lv” iegādāties biļetes un skatīties onlainā izrādi. Piedāvājumā izrādes dažāda vecuma grupu bērniem un arī pieaugušajiem. Biļetes cena – 15 eiro. Pēc biļetes iegādes tiek piešķirts kods, kas derīgs 72 stundas un ļauj noskatīties izrādi pat vairākas reizes. Publicitātes foto: aina no izrādes “Pelnrušķīte”.

Daiļslidošana

Sporta un mākslas perfektā simbioze

Deniss Vasiļjevs. Foto: Natalia Fedosenko/TASS/SCANPIX

Lai arī līdz lielajiem daiļslidošanas svētkiem – Eiropas, pasaules čempionāta un olimpiskajām spēlēm – daži mēneši vēl jāpagaida, pasaules izcilāko sportistu olimpiskās sezonas programmas jau vērojamas “Grand Prix” posmos: divi no tiem – Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā jau noritējuši, bet Itālijas sacensību posms, kurā dalību pieteicis arī Latvijas pārstāvis Deniss Vasiļjevs (attēlā), sāksies 5. novembrī. Pēc divām nedēļām Deniss uzstāsies tāda paša līmeņa sacensībās Francijā. Sacensības var vērot “YouTube”vietnē un citās platformās. Turam īkšķus!