Pasākumos, kas notiek telpās, līdz 1. aprīlim apmeklētājiem būs jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un jālieto medicīniskās sejas maskas vai FFP-2 respiratori. Foto: Edijs Pālens/LETA

Covid-19 izplatība Latvijā turpina samazināties Ieteikt







Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 3630 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par 13 mirušajiem pacientiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

No konstatētajiem Covid-19 pacientiem 1058 nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 2572 bija vakcinēti. Kopumā vakar laboratoriski veikti 10 062 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 36,1% bijuši pozitīvi.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir turpinājis samazināties – no 3429,6 gadījuma līdz 3223 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Tāpat ir samazinājies septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju – no 1400,7 līdz 1321.

No 13 mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, divi – no 60 līdz 69 gadiem, divi – no 70 līdz 79 gadiem, septiņi – 80 – 89 gadu vecumā un viens – no 90 līdz 99 gadiem. No mirušajiem desmit bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet trīs bija vakcinēti.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 5523 ar Covid-19 inficētie.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 780 831 cilvēkam. Pēc aģentūras LETA aprēķiniem septiņās dienās ar Covid-19 inficējušies 25 010 cilvēki.

Aizvadītajā diennaktī Latvijas slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits samazinājies no 1007 līdz 953, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotā informācija.

Kopumā pēdējās diennakts laikā tika stacionēti 147 Covid-19 pacienti, bet no slimnīcām izrakstīti 163.

No slimnīcās esošajiem pacientiem ar Covid-19 tas kā pamatdiagnoze noteikta 441 saslimušajiem. No visiem stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 412 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 29 – ar smagu slimības gaitu.