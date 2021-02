Egils Baldzēns. Foto: Evija Trifanova/LETA

Baldzēns: Covid-19 krīze ir ieilgusi, tāpēc jāatgriežas pie bezdarbnieka pabalstu sistēmas, kas bija spēkā līdz 2020.gadam Ieteikt







Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) rosinās palielināt bezdarbnieku pabalsta apmēru un atgriezties pie tās ilgākas izmaksas, šorīt intervijā LTV raidījumam “Rīta Panorāma” sacīja LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns.

Baldzēns skaidroja, ka tas nepieciešams, jo Covid-19 krīze ir ieilgusi, kam paralēli arī pieaudzis bezdarba līmenis.

“Tāpēc arodbiedrības uzskata, ka jāatgriežas pie bezdarbnieka pabalstu sistēmas, kas bija spēkā līdz 2020.gadam,” skaidroja Baldzēns.

Pēc LBAS vadītāja domām, samazināt pabalstu varēja brīdī, kad nebija izteikts darbavietu deficīts, tādējādi cilvēkus mudināja aktīvāk rīkoties, lai sameklētu sev darbavietu. Tomēr tagad situācija ir gluži pretēja, jo bezdarbs pieaug un brīvo darbavietu skaits arī nav tādā apjomā, kāds tas bija pirms Covid-19 krīzes.

“Paralēli izteiktajam piedāvājumam, mēs arī rosināsim pagarināt bezdarbnieku palīdzības pabalsta termiņu. Pašlaik noteikts, ka šo 180 eiro ikmēneša pabalstu bezdarbnieki, kuriem beidzies bezdarba pabalsta termiņš, var saņemt līdz 30.jūnijam,” stāstīja Baldzēns.

Tomēr viņš piebilda, ka termiņš būtu jāpagarina tiem cilvēkiem, kuri reāli nevar atrast darbu un kuriem atliek cerēt vien uz pašvaldības palīdzību.

Jau ziņots, ka no 2020.gada bezdarbnieka pabalstu izmaksā astoņus, nevis deviņus mēnešus, turklāt arī mazākā apmērā, tādējādi ietaupot 12 miljonus eiro. Pirmos divus mēnešus pabalstu paredzēts izmaksāt 100% apmērā no piešķirtā pabalsta, nākamos divus – 75%, nākamos divus – 50%, bet pēdējos divus – 45% apmērā.

Piešķiramo bezdarbnieka pabalstu aprēķina proporcionāli apdrošināšanas (darba) stāžam un atbilstoši ienākumiem, no kuriem tiek veiktas iemaksas bezdarba gadījumam. Līdz šim visiem bezdarbniekiem, neatkarīgi no darba stāža, pabalstu izmaksāja deviņus mēnešus. Pirmos trīs mēnešus – 100% apmērā, nākamos trīs – 75% apmērā, bet pēdējos trīs – 50% apmērā no piešķirtā pabalsta apmērā.

Saruna ar Egilu Baldzēnu: