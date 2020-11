Foto: AFP/ SCANPIX/ LETA

Covid-19 Latvijā: vīruss visstraujāk izplatās divās pilsētās





No aizvadītajā diennaktī atklātajiem kopumā 316 Covid-19 inficēšanās gadījumiem liela daļa reģistrēti Daugavpilī un Rīgā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 124 jauni inficētie un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 1965 cilvēki.

Daugavpilī reģistrēts 81 jauns saslimušais un kopējais pēdējās divās nedēļās inficēto skaits ir sasniedzis 476 cilvēkus.

Krāslavas novadā atklāti 17 jauni inficētie, pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaitam augot līdz 118 novada iedzīvotājiem. Arī Salaspils novadā atklāti 17 jauni inficētie un pēdējās 14 dienās saslimušo kopējais skaits pilsētā ir sasniedzis 57 iedzīvotājus.

Desmit jauni saslimušie reģistrēti Jēkabpilī, kopējam divās nedēļās inficēto skaitam pieaugot līdz 60 cilvēkiem.

Savukārt deviņi jauni saslimušie aizvadītajā diennaktī reģistrēti gan Jelgavā, gan Daugavpils novadā, pa septiņiem saslimušajiem – Bauskas un Talsu novados, seši – Ogres novadā un pieci – Jūrmalā. Virknē citu novadu aizvadītajā dienā reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā – 1965, Daugavpilī – 476, Krāslavas novadā – 118, Jūrmalā – 113, Liepājā – 95, kā arī Rēzeknē – 86 iedzīvotāji.

No aizvadītajā diennaktī inficētajiem 59 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 58 vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 48 ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem, bet 42 – vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Šobrīd Covid ir reģistrēts 104 pašvaldībās.

Kā vēstīts, pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 316 jauni Covid-19 slimnieki, bet divi pacienti, kuriem bija apstiprināta inficēšanās, miruši, liecina SPKC apkopotie dati.

Stacionāros aizvadītajā diennaktī ievietoti 27 Covid-19 slimnieki. Vienlaikus aizvadītajā diennaktī no slimnīcām izrakstīti desmit Covid-19 pacienti. Līdz ar to šobrīd stacionāros ārstējas 344 Covid-19 slimnieki, no tiem 331 ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 13 ar smagu slimības gaitu.

Šis ir līdz šim lielākais kopumā stacionēto Covid-19 pacientu skaits. Iepriekš augstākais rādītājs bija 14.novembrī, kad slimnīcās bija ievietoti kopumā 329 Covid-19 pacienti.

Līdz šim Latvijā inficēšanās ar Covid-19 ir apstiprināta kopumā 10 547 personām, bet no Covid-19 izveseļojušies uz 12.novembri bija 1515 cilvēki. Latvijā miruši 123 cilvēki, kuriem bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.