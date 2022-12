Cūka. Ilustratīvs attēls. Foto. AP Photo/Charlie Neibergall

Cūkgaļas cena šoruden bijusi par 94% augstāka nekā pirms gada







Latvijā cūkgaļas cena šogad oktobrī bijusi vidēji par 93,7% augstāka nekā attiecīgajā mēnesī pirms gada, bet par 8,8% mazāka nekā šogad septembrī, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati.

Vienlaikus Eiropas Savienībā (ES) cūkgaļas cena 2022.gada oktobrī bija vidēji par 55,3% augstāka nekā 2021.gada oktobrī. Tostarp Vācijā cūkgaļas cena gada laikā pieaugusi par 59,9%, Lietuvā – par 77,6%, Dānijā – par 39,2%, Polijā – 67%, bet Igaunijā – par 39,7%.

Publiskotie dati arī liecina, ka cūkgaļa oktobrī Latvijā bija dārgāka nekā vidēji ES, proti, ES cūkas liemeņa tirgus cena oktobrī bija vidēji 202,74 eiro par 100 kilogramiem, savukārt Latvijā – 206,90 eiro par 100 kilogramiem.

Tajā pašā laikā Igaunijā cūkas liemeņa tirgus cena šogad oktobrī bija 192,52 eiro par 100 kilogramiem, Vācijā – 205,24 eiro, Dānijā – 183,53 eiro, Polijā – 197,28 eiro, bet Lietuvā – 193,72 eiro par 100 kilogramiem.

Departamentā atzīmē, ka 2022.gadā līdz augustam salīdzinājumā ar 2021.gada attiecīgo periodu nokauto dzīvnieku skaits ES ir samazinājies par 3,9%, savukārt Latvijā palielinājies par 7,8%. Vienlaikus saražotās gaļas daudzums ES attiecīgajā periodā samazinājās par 4,6%, bet Latvijā pieauga par 6,6%.

Vienlaikus ES importa apmēri 2022.gada deviņos mēnešos palielinājās par 13,6%, tostarp imports pieauga no Čīles, bet par 5,5% samazinājās no Šveices un par 24% – no Norvēģijas.

Tikmēr ES eksporta apmēri 2022.gadā deviņos mēnešos samazinājās par 19,5%. Eksports palielinājās par 30,9% uz Japānu, par 34,8% – uz Filipīnām un par 42,9% uz Dienvidkoreju. Tikmēr cūku produkcijas eksports par 55,6% samazinājās uz Honkongu un par 51,1% – uz Ķīnu.

Ministrijā atzīmē, ka galvenie cūku produktu eksportētāji pasaulē 2022.gadā līdz septembrim bija ES, ASV, Kanāda un Brazīlija.