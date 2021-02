Daļslodzes strādātāji – vai viņi paliks darbā? Māris Ķirsons par izmaiņām, kas skar VSAOI Ieteikt







“Daļslodzes strādātāji – vai viņi paliks darbā, vai darba devēji no viņiem atbrīvosies, vai būs kadi citi risinājumi?” par šiem jautājumiem, kas skar Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kanāla RīgaTV 24 raidījumā “Finanšu un nodokļu labirinti” spriež Māris Ķirsons, “Dienas Bizness” žurnālists.

Viņš norāda, ka viena no svarīgākajām izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos 2021.gadā ir minimālais Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas maksājums.

“No šī gada 1.jūlija, neatkarīgi cik daudz cilvēks strādā – 1/2 slodzi, 1/4 slodzi, 2/3 slodzi – darba devējam būs pienākums par viņu maksāt minimālo sociālo nodokli 170 eiro apmērā par vienu mēnesi” – sacīja Ķirsons.

“Šis ir būtisks faktors, kādas tam būs sekas šobrīd ļoti grūti pateikt un pat pāragri pateikt… Kapēc? Tāpēc, ka jāatgriežas pie COVID19 radītajām sekām un ar šo seku iespējamo likvidāciju vai ierobežošanu un īstenībā par to kāda ir situācija ar šiem daļslodzes strādātājiem – vai viņi paliks darbā, vai darba devēji no viņiem atbrīvosies, vai būs kadi citi risinājumi, – to mēs redzēsim!”

“Protams tur ir virkne izņēmumu uz kuriem tas neattieksies, tātad, tie ir pensionāri, tie kas strādā skolnieku darbu vai studenti kas piepelnās” – šīs te kategorijas uzskaita Ķirsons.

“Kāda būs ietekme uz darba tirgu, kāda būs ietekme uz darba lietām to mēs vēl redzēsim nakotnē!”