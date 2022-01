“Latvijas sabiedrība smagā situācijā spēj izdarīt neiedomājamas lietas.” Pavļuts par smagāko gadu veselības aprūpē Ieteikt







“Šis ir bijis smagākais gads veselības aprūpē, cik vien mēs spējam atminēties,” atskatoties uz aizvadīto gadu, TV24 raidījumā “Ziņu top” sacīja veselības ministrs (AP!) Daniels Pavļuts.

“Pārdzīvoti ir smagi brīži, bet vienlaikus man gribas pasvītrot to, ka šajā gadā ir bijušas arī uzvaras. Ir izdarītas lietas, par kurām mēs nekad nebūtu varējuši iedomāties, ka mēs to spētu. Mēs esam ļoti daudz ko iemācījušies un guvuši arī vērtīgas atziņas par to, kā nākotnē būt gatavākiem šādām situācijām,” sacīja ministrs.

Viņš min, ka pērn ir veiktas lielas investīcijas cilvēkos, iekārtās, arī ēkās. Piemēram, uzsākta infekciozu pacientu atsevišķas ieejas izbūve Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā.

“Būs paliekošas labas lietas no šī gada, bet mēs aizvien īsti nezinām, kā veidosies nākamais gads. Skaidrs, ka tam būtu jākļūst par tādu kā pandēmijas normalizācijas jeb izejas no pandēmijas gadu visā pasaulē. Vismaz tās ir mūsu cerības,” atklāja Pavļuts.

Viņš norāda, ka ir lietas, kuras mēs varam vadīt un ir lietas, kuras mēs nevaram vadīt. Piemēram, nav zināms, kādi būs vīrusa attīstība ceļi, kā tas attīstīsies.

“Tas, protams, var radīt izaicinājumus arī nākamajā gadā,” atzina veselības ministrs.

Savukārt mūsu rokās, piemēram, ir veids, kā mēs pieņemam lēmumus Latvijā: “Tas ir veids, kā mēs kā sabiedrība pretojamies vīrusam. Tas ir veids, kā mēs spējam mobilizēties, izdarīt pareizos lēmumus un rīkoties pareizi visgrūtākajā brīdī.”

“Šis gads ir parādījis, ka Latvijas sabiedrība, nonākot kraujas malā – smagā situācijā spēj izdarīt neiedomājamas lietas. Mēs to esam redzējuši arī agrāk – lielās finanšu krīzes laikā. Mēs spējam fantastiski saņemties. Es gribētu novēlēt nākamajā gadā, ka mēs spējam saņemties pirms nonākam kraujas malā, lai kurā dzīves jomā tas būtu,” vēlēja Pavļuts.