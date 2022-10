Daniils Kuzmins: “Pat tagad, vēl neko nenodziedājis žūrijai, jūtos kā vinnētājs. Es taču jau esmu daļa no “Operalia” vēstures.” Foto: Timurs Subhankulovs

Daniils Kuzmins: “Vēl varu sapņot.” Ieteikt







Diāna Jance, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Šogad no Baltijas valstīm vienīgais konkursā startēs Latvijas jaunais talants, baritons Daniils Kuzmins. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (JVLMA) absolvējušais talantīgais dziedātājs dzied Latvijas Nacionālās operas korī, vienlaikus turpinot studijas JVLMA maģistrantūrā un vokālās prasmes attīstot pie sava ilggadējā pedagoga, operas basa Krišjāņa Norveļa.

Tikai 22 gadus vecais operdziedātājs līdz šim jau ieguvis vairākus nozīmīgus apbalvojumus – JVLMA un “LMT” Gada balvu un pirmo vietu Ineses Galantes talantu konkursā (2020), kā arī otro vietu Jāņa Zābera starptautiskajā vokālistu konkursā 2019. gadā. Šogad Daniils kļuva par 11. Staņislava Moņuško starptautiskā vokālistu konkursa dalībnieku, uzstājies senās mūzikas festivālā “Vivat, Curlandia!” un Siguldas Operas svētkos.

Kādas operārijas izvēlējāties “Operalia” konkursam?

D. Kuzmins: Kā pirmo dziedāšu komiskāku dziedājumu no itāļu komponista Džoakīno Rosīni operas “Pelnrušķīte”, esmu sagatavojis arī vēl divas itāļu komponistu ārijas – jau nopietnāku no Gaetāno Doniceti “Favorītes” un Silvio monologu no Rudžero Leonkavallo “Pajaci”, kā arī dramatisko Frica āriju no vācu komponista Erika Korngolda operas “Mirusī pilsēta”. Ar šīm četrām ļoti dažādajām ārijām ceru iespējami parādīt savas balss diapazonu un spēku. Interesanti, ka konkursa noteikumus īsti uzzinu tikai laika gaitā, viņi bija pat nedaudz šokēti, ka iesākumā vēlējos uzstāties ar savu klaviermeistaru. Vienīgais nosacījums, par ko zināju iepriekš, – jābūt četrām ārijām. Nekas cits netika precizēts, man pašam bija jāizvēlas, kā sevi varu parādīt vislabāk – kas man būtu visdrošākais un visspožākais. Tas arī bija galvenais kritērijs manai izvēlei – šīs ārijas man ir visdrošākās, bet vienlaikus arī visgrūtākās.

Līdz savai uzstāšanās reizei ceru noklausīties arī kādu no citiem dalībniekiem.

Kā notika pati pieteikšanās konkursam?

Tas bija interesanti – gatavojos akadēmijas noslēgumam un pieteikumu aizsūtīju gandrīz pēdējā dienā. Mans bakalaura diplomdarbs bija ārsta Malatesta loma Gaetāno Doniceti operā “Dons Paskvāle”. Starp citu, lai pieteiktos konkursam, nav jāiemaksā dalības maksa, ikviens jauns dziedātājs var pieteikties pavisam droši un brīvi. Taču pieteikumam bija nepieciešams video, bet man nebija piemērota, meklēju iespēju to ierakstīt. Tieši tajā pašā laikā notika arī mans operdziedāšanas diploma eksāmens, piefilmēju vienu no fragmentiem un uzreiz aizsūtīju. Pēc tam darbu gūzmā pat aizmirsu par pieteikumu, tad pēkšņi jūlija vidū atnāca ziņa ar Amerikas telefona kodu: “Sveiki, te Mišela no “Oper­alia”. Vai vēlaties piedalīties vai ne? Vai apstiprināt savu kandidatūru vai ne?” Izrādās – organizatori jau kādu laiku centušies ar mani sazināties. Tā uzzināju, ka esmu ticis. Protams, biju priecīgi šokēts, bet divas nedēļas pirms oficiālā paziņojuma nedrīk­stēju neko skaļi atklāt. Šis ir ļoti prestižs konkurss, un es esmu šī gada visjaunākais dalībnieks.

Kādi ir jūsu nākotnes plāni mūsu Operā?

Nu jau droši tos varu atklāt – tik tikko, pagājušajā nedēļā, apstiprināja, ka janvārī notiks mana debija uz Lielās skatuves – dziedāšu Mazeto lomu Mocarta operā “Dons Žuans”. Tie būs mani pirmie soļi uz Operas Lielās skatuves. Tagad rit mana otrā sezona kā operas solistam, redzēs, kā attīstīsies mans karjeras ceļš.

Ja tiksiet finālistos, droši vien jūs pamanīs pasaules operteātri. Vai ir kāda loma, par ko sapņojat?

Protams, vēlos iekarot visus iespējamos pasaules opernamus. Vēl jau man ir tikai knapi 22 gadi, kā teica viens no maniem profesoriem – baritonam tas ir zīdaiņa vecums. Tāpēc vēl varu sapņot. Pagaidām mans tuvākais sapnis ir janvārī nodziedāt Nacionālajā operā. Fakts, ka tiku “Oper­alia” dalībnieku sarakstā, pats par sevi ir uzvara, un pat tagad, vēl neko nenodziedājis žūrijai, jau jūtos kā vinnētājs. Es taču jau esmu daļa no “Operalia” vēstures, tiku izvēlēts no simtu simtiem pieteikumu!

“Operalia” – arī LTV un Latvijas Radio 3

* Konkursa fināla tiešraidi nodrošinās LTV un Latvijas Radio 3, bet visā pasaulē to varēs vērot kanālā “Medici.tv”, kas ir ilggadējs “Operalia” mediju partneris.

* Latvijas skatītājiem klātienē būs iespēja apmeklēt konkursa pusfinālu 26. oktobrī plkst. 16 un svinīgo Galā koncertu 30. oktobrī pulksten 18.

* Fināla dalībnieki uzstāsies Latvijas Nacionālās operas orķestra pavadījumā, kuru diriģēs Plasido Domingo.