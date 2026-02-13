Darba meklēšana kļūst arvien grūtāka: izrādās, ka 10 gadu pieredze nav pietiekams iemesls, lai pieteikums tiktu izskatīts 0
Darba tirgus šī brīža situācija ir samulsinājusi daudzus – gan tos, kuri darba tirgū ir jaunpienācēji, gan arī tos, kuri uzkrājuši gadiem ilgu pieredzi, kas, kā izrādās, ne vienmēr palīdz.
Kāda sieviete sociālo mediju platformā “Threads” dalījās sava vīra pieredzē: “Vīrs jau mēnesi meklē darbu. Nesanāk atrast. Vairāk nekā 10 gadu pieredze darbā ar cilvēkiem un dažādas citas prasmes. CV izsūtīts uz visām pusēm, uzrakstītas neskaitāmas motivācijas vēstules.
Bijušas tikai vienas pārrunas – par 80% apsolīta darba vieta, bet beigās – tomēr nekā! It kā jau jā, tas ir tikai darbs, gan jau atradīsies, bet strādāt gribošam vīrietim tas ir ļoti grūts pārbaudījums. Un maksājumi jau negaidīs.”
Citi lietotāji komentāros norādīja, ka mēnesis vēl nav nekas – daži cilvēki Latvijā meklē darbu pat gadu.
Matīss dalījās savā pieredzē: “Es arī jau vairākus mēnešus meklēju darbu. Ir ilga pieredze loģistikā. Nesūtu pilnīgi visiem, jo gribu atrast darbu, kas saista un būt tur uz ilgu laiku. Bet pieteikumu skaits ir liels, atbildes – praktiski nulles. No dažām pārrunām sapratu, ka uzņēmumi negrib ieguldīt cilvēkos.”
Viņš piebilst: “Ja tev nav pilnīgi visas prasmes, uzņēmums tevi neņems un nemācīs, bet gaidīs mēnešiem ilgi to īsto un vienīgo. Esmu redzējis, kā sludinājums, uz kuru biju pieteicies, tiek publicēts no jauna, un mani pat nepasauc par pārrunām.”
Arī Laura norāda uz sistēmas nepilnībām: “Kamēr esošie darbinieki strādā divas slodzes, jo trūkst viens cilvēks, darba devējam tas vienalga. Kaut kā jau saies.”
Kris motivē nepadoties: “Galvenais – nenokar degunu. Darba tirgus tomēr ir jancīgs. Pagājušajā gadā domāju, ka pāris mēnešu laikā būšu jaunā krēslā, bet pusgadu vēlāk vilciens vilka depresijas virzienā. Startā bija divi aicinājumi uz intervijām – abi cerīgi, ar fināla kārtu, bet pēc tam iestājās klusums. Katru mēnesi sūtu vairāk CV, uzfrišinu motivācijas vēstules, bet nekā – pilnīgs klusums vairāku mēnešu garumā.”
