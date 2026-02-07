Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā atklāta krāšņā Meteņu gaismas taka

16:57, 7. februāris 2026
Tikai līdz 16. februārim Brīvdabas muzejā ir iespēja apskatīt krāšņo gaismas taku “Pasaule. Meteņi”, kas ir gaismas triloģijas “Gaismas gadskārtas” noslēdzošā daļa.

“Mūsu tumšā laika gaismu stāstu noslēgums un lielā mošanās ir klāt! Noslēdzot mūsu gaismas triloģijas stāstu, ielūkojamies Meteņu tradīcijās ar jauna gada mošanos, nerātnībām, kurmja dzīšanu, ķekatām un budēļiem, dižošanos un lielo pavasara dzimšanas prieku. Gaismas, kas Veļos gaismoja zemi, bet Saulgriežos no tumsas izcēla senās muzeja sētas un ēkas, tagad trauksies debesīs – prom plašajā pasaulē. Ģērbieties silti un modināsim pavasari kopā!’” aicina projekta autori.

“Pasaule. Meteņi” ir gaismas triloģijas “Gaismas gadskārtas” noslēdzošā – 3. daļa, kas noslēdz trīs gaismas taku piedzīvojumu, kurš veltīts rudens, ziemas un pavasara norisēm senā latvieša gada ritējumā – Veļiem, Ziemas Saulgriežiem un Meteņiem.

Meteņu laikā gaismas takā “PASAULE. METEŅI” skan dūdu un bungu grupas “AUĻI” un “MM ORĶESTRA” mūzika, gaismas pastaigu takās darbojas tautas deju ansambļa “LĪGO” dalībnieki, var nobaudīt gadskārtām atbilstošus īstās latvju saimnieces – Brantu muižas un Etnogrāfiskā muzeja Priedes kroga saimnieces Ilzes Briedes sarūpētus ēdienus. “Meteņos cepam miežu – kaņepju plāceņus jeb slokātņi, ikviens var pagaršot gan zīdeni (miežu putra vārīta ar žāvētu gaļu), gan grūdeni (kartupeļu, putraimu putra ar ceptiem sīpoliem), gan studeni (aukstā gaļa). Noēsties var gan sāļu, gan saldu – tā teikt – tauku un piena!” stāsta Ilze Briede.

